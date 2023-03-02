Губернатор Богомаз сообщил о проникновении диверсантов с Украины в село в Брянской области

Брянский губернатор сообщил о группе диверсантов с Украины и ударе БПЛА

ДРГ после проникновения на территорию области обстреляла автомобиль, написал Богомаз. Есть погибший. Помимо этого в регионе зафиксирована атака украинского беспилотника

Фото: Google Maps

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram о том, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа.

«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Богомаз.

По его словам, вооруженными силами России ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Село Любечане находится примерно в 6 км от границы с Черниговской областью Украины.

Также в Климовском районе была зафиксирована атака беспилотника. «В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — рассказал Богомаз.

Еще один инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе, где минометному обстрелу подверглось село Ломаковка. «В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения», — сообщил губернатор.

28 февраля Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ заявил о необходимости «поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов».

ФСБ отчитывалась об успешной борьбе с диверсантами как в приграничных, так и в других регионах России. В декабре прошлого года спецслужба сообщила, что ликвидировала четырех диверсантов на границе с Украиной в Брянской области. С собой у них были пистолеты-пулеметы и самодельные взрывные устройства.