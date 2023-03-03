В Думе сообщили о разработке проекта о запрете съемки видео школьниками

Комитет Госдумы разработает законопроект о запрете снимать фото и видео на уроках в школе

Комитет Госдумы по просвещению предложит запретить ученикам снимать фото и видео на уроках без одобрения администрации школы или педагога. Его глава считает, что это поспособствует защите статуса учителя

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Комитет Госдумы по просвещению разработает законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках без разрешения администрации школы или учителя. Об этом заявила глава комитета Ольга Казакова. Ее слова приводятся на сайте нижней палаты российского парламента.

«Это предложение родилось из обращения педагогов, которые говорят, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемками. Дети должны думать об уроках, нужно заниматься обучением», — рассказала Ольга Казакова.

По ее словам, законопроект направлен на то, чтобы исключить ситуации, когда дети снимают учителя в неприглядном свете. «Важно вернуть учителю уважение на уровне детей и отношения с родителями», — отметила председатель комитета. Казакова добавила, что дети специально создают ситуации, чтобы выставить учителя в неприглядном свете, что «абсолютно негоже».

Ранее из-за видеосъемок учениками данные о ряде конфликтных ситуаций в школах появлялись в СМИ и соцсетях, после чего были приняты меры. Так, на прошлой неделе появилось видео, на котором было видно, как преподаватель силой выволок школьника из класса. Mash писал, что руководителю кадетского класса не понравилась прическа мальчика, а тот отказался выйти из помещения. СК начал проверку. В школе РБК сообщили, что мальчик чувствует себя нормально, а учителя уволили.

Накануне в СМИ появилось видео, на котором преподавательница в Сылве Пермского края отчитывала восьмиклассника за опоздание на мероприятие по случаю 23 февраля. Учительница сказала ему «валить на все четыре стороны» и назвала ублюдком и предателем. Полиция провела проверку и передала результаты в прокуратуру. В минобразования региона заявили, что женщина принесла извинения и уволилась, ее поведение в ведомстве назвали недопустимым.

