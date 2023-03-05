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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

Глава Белгородской области Гладков: при обстреле села Щетиновка повреждена ЛЭП
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Село Щетиновка, расположенное неподалеку от границы с Украиной, попало под обстрел, пострадавших нет, зафиксированы разрушения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Снарядом повреждены сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы выехали на место», — написал он в телеграм-канале.

Накануне под обстрел попало село Бутырки в Валуйском районе, снаряды, по словам губернатора, упали на территорию школы, в здании выбило восемь окон.

3 марта в результате обстрелов были повреждены линии газоснабжения в селах Устинка и Коновалово, в последнем повреждения получила линия электропередачи. В Устинке она была повреждена днем ранее.

В Белгородской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, также там с октября 2022 года введен средний уровень реагирования.

Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села
Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

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Теги
Белгородская область обстрел ЛЭП Вячеслав Гладков
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Ставка
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Губернатор сообщил об обстреле села в Белгородской области
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Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села
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