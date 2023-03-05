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Власти Брянской области сообщили об атаке на дом с детьми в день диверсии

Власти Брянской области: диверсанты атаковали дом с детьми в день нападения на два села
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Диверсанты, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, в котором находилась женщина с двумя детьми. Об этом сообщил глава Климовского района Александр Исаев губернатору региона Александру Богомазу во время осмотра места происшествия, передает «РИА Новости».

«Женщина с ребятами находилась внутри, они еще лежали, в этот момент был произведен обстрел из автоматов, впоследствии был нанесен удар из гранатомета, домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — рассказал Исаев.

Губернатор дал поручение оценить ущерб, который был нанесен семье, и подготовить необходимые для выплаты компенсации документы.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане на территории этого района (граничит с Черниговской областью Украины) проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны, которая обстреляла автомобиль. В результате погибли два человека, пострадал десятилетний ребенок. Еще одна группа диверсантов атаковала село Сушаны в том же районе. В результате один человек получил огнестрельное ранение руки.

Семьи погибших и пострадавших жителей двух сел получат денежные выплаты, сообщали в администрации Климовского района. Размер выплаты семьям погибших составит 1 млн руб., раненым гражданам — 500 тыс. руб.

Теги
Брянская область диверсия атака пострадавшие
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