Власти Брянской области сообщили об атаке на дом с детьми в день диверсии
Диверсанты, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, в котором находилась женщина с двумя детьми. Об этом сообщил глава Климовского района Александр Исаев губернатору региона Александру Богомазу во время осмотра места происшествия, передает «РИА Новости».
«Женщина с ребятами находилась внутри, они еще лежали, в этот момент был произведен обстрел из автоматов, впоследствии был нанесен удар из гранатомета, домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — рассказал Исаев.
Губернатор дал поручение оценить ущерб, который был нанесен семье, и подготовить необходимые для выплаты компенсации документы.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане на территории этого района (граничит с Черниговской областью Украины) проникла «диверсионно-разведывательная группа» с украинской стороны, которая обстреляла автомобиль. В результате погибли два человека, пострадал десятилетний ребенок. Еще одна группа диверсантов атаковала село Сушаны в том же районе. В результате один человек получил огнестрельное ранение руки.
Семьи погибших и пострадавших жителей двух сел получат денежные выплаты, сообщали в администрации Климовского района. Размер выплаты семьям погибших составит 1 млн руб., раненым гражданам — 500 тыс. руб.