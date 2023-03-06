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Белгородский губернатор сообщил о трех сбитых ПВО ракетах

Гладков: ПВО сбила три ракеты над Новым Осколом в Белгородской области
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Система ПВО сбила три ракеты в небе над Новым Осколом в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются», — написал он.

Ранения, по словам губернатора, получил как минимум один человек. Также пострадали фасады нескольких зданий и линии электропередачи в отдельных селах Новооскольского округа, написал он.

Новый Оскол расположен примерно в 80 км к северо-востоку от Белгорода.

Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам с начала российской спецоперации на Украине. Накануне под обстрел попало село Щетиновка, расположенное неподалеку от границы с Украиной. В результате никто не пострадал, однако снаряды повредили сарай на территории сельхозпредприятия и линию электропередачи.

В конце февраля губернатор писал, что система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе.По его словам, разрушений и пострадавших тогда не было.

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Белгородский губернатор сообщил о трех сбитых ПВО ракетах
Белгородский губернатор сообщил о трех сбитых ПВО ракетах

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Вячеслав Гладков Белгородская область ПВО ракеты
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