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Брянский губернатор сообщил о двух погибших при нападении диверсантов

Брянский губернатор Богомаз: в результате нападения диверсантов погибли два человека

Число погибших в результате нападения диверсантов в селе Любечане в Климовском районе Брянской области выросло до двух, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал он.

Брянский губернатор сообщил о двух погибших при нападении диверсантов
Брянский губернатор сообщил о двух погибших при нападении диверсантов

Материал дополняется.

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