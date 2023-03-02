Брянский губернатор Богомаз: в результате нападения диверсантов погибли два человека

Брянский губернатор сообщил о двух погибших при нападении диверсантов

Число погибших в результате нападения диверсантов в селе Любечане в Климовском районе Брянской области выросло до двух, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал он.

Материал дополняется.