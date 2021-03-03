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Глава Забайкальского края не смог записаться на прививку от COVID-19

Александр Осипов
Александр Осипов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог записаться на прививку от коронавирусной инфекции по телефону горящей линии минздрава, куда позвонил во время совещания с оперативным штабом по вакцинации, сообщает местный портал «Чита.ру».

Оператор горячей линии 112 предложила Осипову записаться в лист ожидания, и сообщила, что ему перезвонят из ближайшей поликлиники, когда возможность поставить вакцину появится. Примерный срок ожидания он назвать не смог.

«Время ожидания пока не установлено, как ваша очередь подойдет, вас пригласят», — сказала оператор кол-центра.

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Вслед за главой края записаться на прививку попытался вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулёв — он звонил по новому номеру горячей линии Читы. Оператор кол-центра также предложил ему записаться в лист ожидания, уточнив, что возобновление прививочной кампании в крае ожидается в середине марта.

После этого глава края отметил, что фактически записаться на прививку в регионе невозможно. По его словам, необходимо говорить о том, что в стране нет плана поставок вакцин на март. «Докладывайте Трутневу, Голиковой, Мишустину, кто за это отвечает? Если нужно поручение выполнить, должно быть какое-то обеспечение выполнения этого поручения», — сказал Осипов, отметив, что это может быть связано «с какими-то недостатками» организации процесса.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Забайкальского края.

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Всего в регионе, по данным на 2 марта, есть 7 900 доз вакцины, уточняет «Чита.ру» со ссылкой на слова зампредседателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой.

Всего в крае прививки от коронавирусной инфекции делают в 34 больницах и в 5 передвижных пунктах.

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Забайкальский край прививка коронавирус очередь новости COVID-19
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