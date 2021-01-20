Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID у россиян

В стране коллективный иммунитет появится, когда будут привиты 60% взрослого населения. Глава Минздрава ожидает, что это произойдет в течение полугода. Ранее в ВОЗ заявили, что в 2021 году коллективного иммунитета не выработается

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Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может появиться в течение ближайших шести месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает корреспондент РБК.

«Мы вместе с экспертным сообществом оцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60% от взрослого населения. Это 68–69 млн человек. Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии», — пообещал министр.

Мурашко отметил большую востребованность вакцин от COVID-19, особенно среди пожилого населения. «Мы имеем статистические данные, которые говорят, что лица старше 55–60 лет обратили внимание на предложение обезопасить себя от развития инфекции, в том числе тяжелых осложнений», — пояснил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация — именно тот инструмент, который позволит гражданам вернуться к нормальной жизни. Сейчас осуществляющие контроль препаратов лаборатории одобрили для применения более 2 млн доз вакцин, они практически сразу направляются в регионы.