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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин назвал сроки завершения основного объема массовой вакцинации

Основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен завершиться до сентября, сказал Мишустин. К началу марта оба компонента вакцины получили более 2 млн человек, еще примерно столько же сделали первый укол, сообщил ранее Путин
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться до осени. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил во время посещения новосибирского научного центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона», передает «РИА Новости».

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал Мишустин.

В ходе своего визита премьер-министр принял участие в запуске линии розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз. С начала этого года препарат выпускали в ампулах.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. К началу марта оба компонента вакцины получили более 2 млн человек, примерно столько же сделали первый укол, сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, в ряде регионов есть проблемы с логистикой, распределением препаратов и организацией прививочных пунктов. В связи с этим в девяти регионах вакцинация от коронавируса еще не началась, сообщил президент. О каких регионах идет речь, он не уточнил.

РБК ранее писал, что наиболее активно вакцинация от коронавируса проходит в Сахалинской области, где к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили более 5,1% жителей (25 тыс. человек). К ней приближаются Москва с показателем 4,73% и Магаданская область с 4,2%. В аутсайдерах по темпам вакцинации оказались Пермский край, Ростовская область и Кабардино-Балкария, где на тот момент было привито менее 1% населения. В Дагестане, по данным на 17 февраля, одну дозу вакцины получили 5,2 тыс. человек, или 0,17% населения республики.

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Общество
Фото:Ted S. Warren / AP

Для массовой вакцинации от коронавируса в России используют две вакцины — «Спутник V», разработанный московским Центром им. Гамалеи, и препарат «ЭпиВакКорона». 20 февраля одобрение властей также получила третья вакцина от COVID-19 — «Ковивак», созданная центром им. Чумакова. Первые дозы этого препарата запустят в гражданский оборот в середине марта, сообщил Мишустин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Михаил Мишустин коронавирус вакцинация
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