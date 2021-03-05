Мишустин назвал сроки завершения основного объема массовой вакцинации

Основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен завершиться до сентября, сказал Мишустин. К началу марта оба компонента вакцины получили более 2 млн человек, еще примерно столько же сделали первый укол, сообщил ранее Путин

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться до осени. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил во время посещения новосибирского научного центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона», передает «РИА Новости».

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал Мишустин.

В ходе своего визита премьер-министр принял участие в запуске линии розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз. С начала этого года препарат выпускали в ампулах.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. К началу марта оба компонента вакцины получили более 2 млн человек, примерно столько же сделали первый укол, сообщил президент России Владимир Путин.