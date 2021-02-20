Лидером по вакцинации от COVID-19 стал Сахалин, аутсайдером — Дагестан

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили не менее 3,23 млн россиян, следует из данных региональных минздравов, опрошенных РБК. Лидируют по темпам вакцинации Москва и регионы Дальнего Востока, в аутсайдерах — Северный Кавказ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 млн человек (это около 2,2% населения России). Эти данные РБК получил, опросив региональные оперативные штабы и минздравы, а также на основе информации на официальных сайтах региональных властей.

Федеральные власти информацию об общем числе вакцинированных раскрывали лишь в начале января. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прививку сделали 800 тыс. россиян.

10 февраля заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов в ходе круглого стола в Мосгордуме заявил, что первый компонент вакцины получили 2,2 млн россиян, а оба компонента — 1,7 млн. Он также отметил, что на это количество случаев вакцинации пришлось около 300 случаев заражения.

РБК направил запрос в Минздрав.