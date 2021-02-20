Сахалин и Колыма в числе лидеров
Наиболее активно вакцинация проходит в Сахалинской области, где к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили почти 5% жителей (25 тыс. человек). К ней приближаются Москва с показателем 4,73% и Магаданская область с 4,2%.
В Москве по состоянию на 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили почти 600 тыс. человек.
В российской столице (как и в целом ряде других регионов) пока не раскрывают данные о том, сколько людей получили вторую дозу вакцины. В тех субъектах, где РБК сообщили этот показатель, оказалось, что число прошедших полный курс вакцинации составляет приблизительно 25–30% от численности принявших первую дозу.
В Московской области хотя бы одну дозу вакцины получили 219,7 тыс. человек (2,86% населения региона), в Санкт-Петербурге — 187,6 тыс. (3,48%), в Свердловской области — 98,6 тыс. (2,29%), в Самарской области — 84,3 тыс. (2,65%).
Менее 1% населения привито в Пермском крае, Ростовской области, Кабардино-Балкарии. В Дагестане, по данным на 17 февраля, одну дозу вакцины получили 5222 человека, или 0,17% населения республики.
В целом данные РБК показывают, что наибольший интерес к вакцинации население проявляет в Дальневосточном федеральном округе — в топ-15 регионов с наибольшим процентом вакцинированных помимо Сахалина и Магаданской области также вошли Чукотский автономный округ, Камчатский край и Амурская область.
Ближе к концу списка регионы Северного Кавказа — в Чечне привит 1% населения, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 1,15%, в Ингушетии — 1,26%.
В середине списка оказались Крым и Севастополь, где показатели по вакцинации сопоставимы с данными из регионов Центральной России.
Расчет на коллективный иммунитет
В Москве вакцинация началась в декабре. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и соцработников. Позже к ним присоединились сотрудники силовых структур, работники СМИ. Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Изначально вакцинироваться могли люди в возрасте от 18 до 60 лет, в конце декабря Минздрав дал разрешение и для пожилых людей. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 февраля заявил, что цели вакцинировать всех жителей столицы нет, поскольку половина москвичей, по его словам, уже переболела.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 февраля заявил журналистам, что, согласно расчетам иммунологов, к середине лета иммунитет появится примерно у 60% жителей страны, что позволит встретить август «с открытым забралом».
В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Это прежде всего «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,6%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре. Для полноценной вакцинации этими вакцинами необходимо ввести две дозы препарата.
Предполагается, что в конце февраля будет зарегистрирована также вакцина «Ковивак», разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Особенностью последнего препарата является то, что в его основе лежат не отдельные антигены, а убитый вирус COVID-19.
Как в мире проходит вакцинация
По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации в разных странах мира, по состоянию на 19 февраля всего было использовано 193 млн доз в 87 государствах.
В Израиле хотя бы одну дозу получили 46% населения, в Великобритании — 24%, в США — 12,6%, в Турции — 6,3%, в Швейцарии — 5,1%, во Франции — 3,7%, в Германии — 3,6%, в Испании — 3,5%, в Италии — 3,3%.
Авторы
Майя Бобенко, Елизавета Ламова, Артем Филипенок, Анастасия Антипова, Юлия Криган, Дарья Минько
При участии
Егор Губернаторов, Евгения Кузнецова, Евгения Лебедева, Роман Кирьянов, Любовь Порываева, Анна Иванова, Виктория Некрасова, Екатерина Демина