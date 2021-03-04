Путин сообщил, что вакцинацию от COVID-19 не начали в девяти регионах

Это связано с проблемами в логистике и развертывании прививочных пунктов. По словам президента, уже более 2 млн человек в России получили оба компонента вакцины, еще примерно столько же — один компонент

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В некоторых регионах России есть проблемы с вакцинацией от COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе», трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Есть проблемы с логистикой, распределением, <...> организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах, вроде бы в девяти, пока еще не приступали даже к вакцинации», — сказал президент.

О каких регионах идет речь, он не уточнил.

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Путин добавил, что в России оба компонента вакцины от коронавируса получили уже более 2 млн человек. «На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки — первый и второй уколы сделали. И примерно столько же сделали первый укол», — рассказал глава государства.