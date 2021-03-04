Путин сообщил, что вакцинацию от COVID-19 не начали в девяти регионах
В некоторых регионах России есть проблемы с вакцинацией от COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе», трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
«Есть проблемы с логистикой, распределением, <...> организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах, вроде бы в девяти, пока еще не приступали даже к вакцинации», — сказал президент.
О каких регионах идет речь, он не уточнил.
Путин добавил, что в России оба компонента вакцины от коронавируса получили уже более 2 млн человек. «На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки — первый и второй уколы сделали. И примерно столько же сделали первый укол», — рассказал глава государства.