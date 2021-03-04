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Пандемия коронавируса ,  
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Путин сообщил, что вакцинацию от COVID-19 не начали в девяти регионах

Это связано с проблемами в логистике и развертывании прививочных пунктов. По словам президента, уже более 2 млн человек в России получили оба компонента вакцины, еще примерно столько же — один компонент
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В некоторых регионах России есть проблемы с вакцинацией от COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе», трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Есть проблемы с логистикой, распределением, <...> организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах, вроде бы в девяти, пока еще не приступали даже к вакцинации», — сказал президент.

О каких регионах идет речь, он не уточнил.

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Путин добавил, что в России оба компонента вакцины от коронавируса получили уже более 2 млн человек. «На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки — первый и второй уколы сделали. И примерно столько же сделали первый укол», — рассказал глава государства.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Он отметил, что власти в курсе ситуации, однако в случае с вакцинацией как никогда важна работа движения «Мы вместе» и других общественников.

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«Нам, конечно, нужна обратная связь по поводу того, что реально происходит на земле, как говорится. Как организована эта работа, как она идет и какие результаты мы имеем», — пояснил президент.

В конце февраля главный внештатный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико сообщил, что в России привились от COVID-19 около 4 млн человек. Он не уточнял, идет ли речь об одном или двух компонентах вакцины.

За неделю до этого РБК писал, что, по данным региональных оперативных штабов и министерств здравоохранения, в стране по меньшей мере одним компонентом вакцины привились не менее 3,23 млн человек.

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27 февраля в Москве стартовала вакцинация препаратом «Спутник Лайт» — первым компонентом вакцины «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи. Ее в первую очередь будут ставить тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, и тем, кому требуется ревакцинация.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, чтобы избежать третьей волны COVID-19, за два месяца необходимо привить четверть населения страны.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин вакцинация Россия коронавирус
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