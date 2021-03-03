Скворцова назвала условие для избежания третьей волны COVID-19

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Чтобы избежать третьей волны коронавирусной инфекции в России, необходимо привить четверть населения страны в течение двух месяцев. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более 2 месяцев, либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%», — сообщила глава ФМБА.

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