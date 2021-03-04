Глава РФПИ допустил вакцинацию 40 млн россиян к лету

К июню 2021 года число вакцинированных россиян может достигнуть 40 млн человек. Об этом сказал директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

«К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», — сказал глава РФПИ. Он также отметил, что доверие к препарату «Спутник V» растет из-за отсутствия побочных эффектов после прививки.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент оба компонента вакцины от коронавируса получили более 2 млн россиян. Он добавил, что также около 2 млн человек прошли первый этап вакцинации. Также Путин сказал, что из-за проблем с транспортной логистикой в девяти регионах страны процедура вакцинации так и не началась.

20 февраля РБК писал, ссылаясь на данные региональных оперативных штабов, а также министерств здравоохранения, что в стране по меньшей мере одним компонентом вакцины привились не менее 3,23 млн человек.