«Вектор» назвал сроки массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»

Этот препарат станет доступен для массовой вакцинации в середине марта. Вакцина от центра «Вектор» станет вторым препаратом, который будет использоваться для массовой вакцинации россиян

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации во второй половине марта. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил Ринат Максютов, директор новосибирского научного центра «Вектор», разработавшего препарат.

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию», — заявил Максютов.

Ранее 5 марта Роспотребнадзор сообщил, что применение «ЭпиВакКороны» одобрили для людей старше 60 лет. По данным ведомства, препарат успешно прошел клинические испытания последних фаз среди пожилых граждан.

Днем 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область посетил центр «Вектор». Он присутствовал при запуске линии розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз, которую запустили на производственной площадке «Вектор-БиАльгам».