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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» назвал сроки массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»

Этот препарат станет доступен для массовой вакцинации в середине марта. Вакцина от центра «Вектор» станет вторым препаратом, который будет использоваться для массовой вакцинации россиян
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации во второй половине марта. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил Ринат Максютов, директор новосибирского научного центра «Вектор», разработавшего препарат.

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию», — заявил Максютов.

Ранее 5 марта Роспотребнадзор сообщил, что применение «ЭпиВакКороны» одобрили для людей старше 60 лет. По данным ведомства, препарат успешно прошел клинические испытания последних фаз среди пожилых граждан.

В центре «Вектор» попросили не гнаться за высоким уровнем антител к COVID
Общество

Днем 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область посетил центр «Вектор». Он присутствовал при запуске линии розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз, которую запустили на производственной площадке «Вектор-БиАльгам».

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Мишустин подчеркнул, что российские ученые, медики, которые работают над антивирусными препаратами и лекарствами, которые помогают людям противостоять опасным инфекциям, работают очень хорошо. «И я очень надеюсь, что масштабирование даст возможность всем нашим вакцинам — «ЭпиВакКороне» и всем, которые были зарегистрированы, — стать надежным оплотом в борьбе как с коронавирусом, так и вообще с инфекциями», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

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Памфилова привилась от коронавируса вакциной центра «Вектор»
Общество
Элла Памфилова

Массовая вакцинация против COVID-19 стартовала в России в середине января. На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», созданный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Ранее Мишустин говорил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться до осени. «Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал премьер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Авторы
Михаил Котляр, Михаил Юшков
вакцина коронавирус вакцинация Вектор COVID-19
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