Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина

Генпрокуратура сочла, что «выводы следствия о наличии признаков преступления являются преждевременными и основаны на не проверенных следствием данных».

Инициатором преследования Сметаны был сокурсник Владимира Путина, акционер ОФК-банка (25%) и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров — он написал на Сметану заявление о преступлении. «Указанное заявление не имело подтверждающих и обосновывающих его содержание документов», — указал Гринь, подчеркнув, что СКР возбудил дело в день получения заявления Егорова, без доследственной проверки и заключения экономической экспертизы об ущербе.

Сметана (не уезжавший из России и не задержанный) дал следователям показания, в которых отрицал хищения. В том числе он заявил, что использовал кредитные средства исключительно для погашения долгов «Кристалл-Лефортово» по налогам и перед поставщиками. Но следствие не стало проверять показания Сметаны, подчеркнул замгенпрокурора.

Доказательств, что компании Сметаны предоставляли в банк неверные сведения и что он обманывал кредитный комитет, надзорное ведомство также не обнаружило. Компании-заемщики не были номинальными, вели реальную деятельность, а долги ОФК-банку впоследствии не вернули из-за объективных проблем — убытков и тяжелого финансового состояния, при этом банку неоднократно предлагали реструктурировать долги, отметил Гринь.

Сметана и представитель Егорова отказались от комментариев. РБК направил запрос в СКР и Генпрокуратуру.

По состоянию на 2017 год группа «Кристалл-Лефортово» была четвертым по величине производителем водки в России, в числе ее брендов — «Эталон», «Праздничная», «Старая Москва» и другие. После того как в 2017 году производитель объединил продажи со «Статус-Групп», в объединенный портфель вошли «Путинка», «Столичная», «Высота», «Зимняя дорога», «Сибирская». В 2018-м предприятия группы «Кристалл-Лефортово» стали закрываться, а затем ВТБ инициировал процедуру банкротства основных операционных компаний группы.

Водочное дело

Дело Сметаны связано с расследованием вывода средств из ОФК-банка, крупнейшим акционером которого является Егоров. В апреле 2018 года ЦБ отозвал у ОФК-банка лицензию и оценил «дыру в капитале» более чем в 17,5 млрд руб. Летом 2018-го СКР задержал бывшего президента и миноритарного акционера банка Николая Гордеева, вменив ему злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Речь шла о выдаче необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб.

В рамках того же дела был объявлен в розыск и заочно арестован бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По версии СК, средства ОФК-банка выводились в пользу компании «Статус-Групп», а Чуян был бенефициаром «Статус-Групп» и был связан с менеджментом ОФК-банка, который кредитовал компанию.

Незадолго до этого Сметана опубликовал на сайте «Кристалл-Лефортово» обращение к кредиторам, где связал проблемы компании с деятельностью Чуяна. По заявлению Сметаны, экс-глава Росалкогольрегулирования и Гордеев фактически контролировали ОФК-банк.

«Статус-Групп» была партнером «Кристалл-Лефортово» по дистрибуции. В декабре 2017 года компания подала заявление о банкротстве. «Кристалл-Лефортово» выступила поручителем перед кредиторами «Статус-Групп» (прежде всего перед ОФК-банком), и они стали требовать долги с нее, что привело в свою очередь к проблемам «Кристалл-Лефортово», писал Сметана. К его обращению прикладывалось заявление в МВД на Чуяна.

В июне 2019 года конкурсный управляющий одной из обанкротившихся компаний группы «Кристалл-Лефортово» назвал аффилированным с ОФК-банком и самого Сметану. А спустя три месяца Сметане, как и ранее Чуяну, вменили вывод средств из банка.

Осенью дело о хищениях в ОФК-банке принял к производству старший следователь при председателе СКР Сергей Новиков, который вел дела о преступном сообществе генерала МВД Дениса Сугробова и хищениях на стройках в президентских резиденциях (главный фигурант последнего — петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко). Новиков возбудил в отношении бывшего президента ОФК-банка Гордеева новые уголовные дела, доведя выявленный ущерб до 30 млрд руб., и добился перевода банкира из-под домашнего ареста в СИЗО: Гордеев, по данным следствия, несмотря на меру пресечения, пользовался мессенджерами, ездил по Москве с личным водителем и активно участвовал в управлении своим бизнесом, пряча активы.

Из-за махинаций банкиров и алкогольных бизнесменов пострадали вкладчики ОФК-банка из числа моряков Северного флота, утверждал следователь на заседании по ужесточению меры пресечения Гордееву в Мосгорсуде. Банк, активно работая в Мурманске, привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками.