Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Пресненский суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Голосная будет находиться под стражей до 20 января 2020 года, уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ доставили Голосную на допрос в СК 21 ноября. Перед этим были задержаны несколько сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, включая врио главы управления Сергея Пальцева и руководителя отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова.

22 ноября СК предъявил Голосной обвинения в злоупотреблениях должностными полномочиями в составе организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК). По информации следствия, злоупотребления связаны с «дачей указаний о непроведении запланированных мероприятий» и выводом выделенных на них средств. В управлении СК по Москве уточнили, что изобличающие Голосную показания дали ее подчиненные Пальцев и Астахов.