ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

Заместителя главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную доставили на допрос сотрудники ФСБ. Предыдущий глава ведомства Игорь Чуян находится в международном розыске

Ирина Голосная (Фото: fsrar.ru)

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. Также о допросе сообщил источник агентства «Интерфакс».

Накануне издание ПАСМИ сообщило о задержании пяти сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Среди них был врио главы управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. Как сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда столицы, 21 ноября Сергей Пальцев был заключен под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Источник РБК, близкий к ФСБ, уточнил, что это может быть не последнее задержание по делу. По его словам, следствие рассматривает возможность возбуждения дела по ст. 210 УК (организация преступного сообщества).

Росалкогольрегулирование не комментирует вопросы о задержании и допросе Ирины Голосной, заявили РБК в пресс-службе РАР.