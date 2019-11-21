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Общество ,  
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ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
Заместителя главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную доставили на допрос сотрудники ФСБ. Предыдущий глава ведомства Игорь Чуян находится в международном розыске
Ирина Голосная (Фото: fsrar.ru)

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. Также о допросе сообщил источник агентства «Интерфакс».

Накануне издание ПАСМИ сообщило о задержании пяти сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Среди них был врио главы управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. Как сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда столицы, 21 ноября Сергей Пальцев был заключен под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

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Источник РБК, близкий к ФСБ, уточнил, что это может быть не последнее задержание по делу. По его словам, следствие рассматривает возможность возбуждения дела по ст. 210 УК (организация преступного сообщества).

Росалкогольрегулирование не комментирует вопросы о задержании и допросе Ирины Голосной, заявили РБК в пресс-службе РАР.

Голосная с 2002 по 2011 год была ведущим, затем главным специалистом и начальником контрольно-ревизионного управления ФГУП «Росспиртпром». С 2011 по 2018 год занимала посты замруководителя РАР, затем руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО. В конце прошлого года стала замруководителя федеральной службы.

В декабре 2018 года в международный розыск был объявлен бывший многолетний глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян — его подозревают в причастности к хищению из ОФК Банка 14 млрд руб. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян. Вывод денег из ОФК Банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками.
 

Авторы: Владимир Дергачев, Анна Левинская
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Чуян, Росалкогольрегулирование, уголовное дело
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