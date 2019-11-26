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Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Постановление об отмене уголовного дела прокуратура выпустила после решения Пресненского суда арестовать Голосную. В надзорном органе сочли, что уголовное дело заводили с нарушениями и вернули материалы по нему следователям

Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за допущенных нарушений, когда его заводили. Об этом ТАСС заявила представитель столичного надзорного органа Людмила Нефедова.

По ее словам, для устранения соответствующих недостатков следователям направили постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела и другие материалы. Следователи, в свою очередь, должны устранить недостатки и принять «законное и обоснованное процессуальное решение», пояснила Нефедова.

Источник агентства также сообщал, что СК намерен обжаловать в Генеральной прокуратуре решение столичного надзорного органа.

«РИА Новости» со ссылкой на источник также сообщало, что после заседания по мере пресечения для заместителя директора Росалкогольрегулирования Ирины Голосной правоохранительные органы завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов компанией, которые были упомянуты в деле.

Общество
Мосгорсуд отпустил из-под стражи замглавы Росалкогольрегулирования

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.

Голосную и несколько сотрудников Росалкогольрегулирования задержали 21 ноября. Женщину обвинили в злоупотреблении своими полномочиями. По данным следствия, ее распоряжение позволило пивоваренной компании уйти от уплаты налогов на сумму 58 млн руб.

Следователи утверждают, что Голосная о несоответствии стандартам оборудования компании, которое фиксирует и передает данные об объемах производства в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Несмотря на это, она велела подчиненным составить заключение о том, что приборы опломбированы. Те, как заявил в суде представитель следствия, выполнили распоряжение «из карьеризма и желания выслужиться».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: прокуратура, Росалкогольрегулирование, уголовное дело, нарушения
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