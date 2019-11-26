Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Постановление об отмене уголовного дела прокуратура выпустила после решения Пресненского суда арестовать Голосную. В надзорном органе сочли, что уголовное дело заводили с нарушениями и вернули материалы по нему следователям

Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за допущенных нарушений, когда его заводили. Об этом ТАСС заявила представитель столичного надзорного органа Людмила Нефедова.

По ее словам, для устранения соответствующих недостатков следователям направили постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела и другие материалы. Следователи, в свою очередь, должны устранить недостатки и принять «законное и обоснованное процессуальное решение», пояснила Нефедова.

Источник агентства также сообщал, что СК намерен обжаловать в Генеральной прокуратуре решение столичного надзорного органа.

«РИА Новости» со ссылкой на источник также сообщало, что после заседания по мере пресечения для заместителя директора Росалкогольрегулирования Ирины Голосной правоохранительные органы завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов компанией, которые были упомянуты в деле.