Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе ₽30 млрд и срыве домашнего ареста

В начале октября дело принял к производству Сергей Новиков, который вел дела о преступном сообществе генерала МВД Дениса Сугробова и о хищениях на стройках в президентских резиденциях (главный фигурант последнего — петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко).

16 октября Новиков возбудил в отношении Гордеева еще два уголовных дела о растрате (ст. 160 УК). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных компаний, зарегистрированных на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам, — «Феникс сервис», «Рыбстандарт», «СХП Салма» и «Селекционный центр аквакультуры». О том, что банк активно вкладывает в рыбные хозяйства, мажоритарный акционер Егоров узнал из газет, подчеркнула в суде Бурковская.

По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд руб. из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами.

Ущерб по всем эпизодам превышает 30 млрд руб., говорится в материалах следствия. Кроме того, СКР разбирается в связи между Гордеевым и бенефициаром «Кристалл Лефортово» Павлом Сметаной, который в октябре также стал обвиняемым, сказал Новиков в Мосгорсуде.

«Нарушение присутствия электронного браслета»

«Следствие крайне редко идет на столь непопулярное решение, как ужесточение меры пресечения, особенно под конец расследования. Но здесь мы уже просто вынуждены препятствовать такому поведению Гордеева, при всем уважении к нему. Мы разрешили обвиняемому спокойно жить дома с близкими, но он этого не ценил», — заявил Новиков, упомянув, что считает раскаяние Гордеева в преступлениях «мнимым». Он заверил суд, что «никоим образом не намерен затягивать расследование» и в течение месяца предъявит Гордееву окончательное обвинение.

Оперативники 4-й службы управления «К» ФСБ узнали, что в июле—августе этого года Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста, следовало из ходатайства Новикова об изменении банкиру меры пресечения. Так, он активно пользовался интернетом, в частности мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal, «для общения со своими доверенными лицами» и чтобы скрывать от возможного ареста свои активы.

«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний, распределяет денежные потоки и получает доходы», — утверждал Новиков.

По данным СПАРК, Гордеев не указан в числе участников ни одной из перечисленных в материалах дела компаний. Например, «Инкор страхование» в равных долях контролируется шестью людьми, один из которых — водитель Андриянов. «Люди с маргинальным прошлым становятся руководителями довольно крупных компаний с большими денежными оборотами, выполняют волю Гордеева и дают не соответствующие действительности показания», — посетовал следователь.

Банкир пользовался услугами личного водителя в том числе для поездок на следственные действия, в суд и чтобы отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, подчеркивал следователь Новиков. Он не пояснил, как Гордееву удавалось пренебречь спецтранспортом ФСИН. По версии СКР, во время поездок Гордеев через водителя «передавал участникам «Инкор страхования» указания, касающиеся основной деятельности» компании, в том числе о замене гендиректора и распределении имущества по доверенным лицам.

В октябре система наблюдения в квартире, где Гордеев отбывал домашний арест, трижды зафиксировала «нарушение присутствия электронного браслета»: это происходило глубокой ночью и длилось менее часа. 17 октября к обвиняемому домой пришла проверка. Силовики обнаружили множество гаджетов (от iPhone до ноутбуков), позволяющих «практически бесконтрольно» выходить в интернет, а также неучтенный модем, установленный по договору с посторонним лицом.

«После избрания Гордееву меры пресечения в виде домашнего ареста он направил электронное письмо в адрес потерпевшего Егорова», — сказано в постановлении судьи. Бурковская отказалась комментировать содержание этого письма.

Гордеев на заседании отвергал обвинения в срыве домашнего ареста. «Представленные материалы в моем понимании не соответствуют действительности. Фамилии, которые в них упоминаются... Я с ними не знаком совершенно», — сказал банкир, которого по окончании заседания взяли под стражу. Он также отрицал, что во время проверки исполнения меры пресечения 17 октября препятствовал силовикам, а данные системы слежения о снятии электронного браслета связал с перебоями работы оборудования, которое недавно заменили.

Судья Подопригоров вынес частное определение в адрес начальника уголовно-исполнительной инспекции № 19 по Москве — «грубейшие нарушения контроля» позволили Гордееву пренебрегать условиями домашнего ареста, счел суд. РБК направил запрос в управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.