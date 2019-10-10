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СК завел дело на владельца водочной компании Сметану
Бенефициара группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметану подозревают в мошенничестве. Дело завели после того, как жалобу подал акционер ОФК Банка Николай Егоров

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст 159 УК РФ) в отношении Павла Сметаны, бенефициара группы «Кристалл-Лефортово», выпускавшей водку под брендами «Старая Москва», «Зимняя дорога» и т.д. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Павел Сметана подтвердил РБК получение постановления о возбуждении уголовного дела. Однако детали дела обсуждать отказался, сославшись на то, что «ограничен подпиской о неразглашении».

По данным «Ведомостей», уголовное дело в отношении Сметаны и «неустановленной группы лиц» было заведено по жалобе Николая Егорова, бывшего однокурсника президента России Владимира Путина, а ныне партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и акционера ОФК Банка. Именно у этого банка фигуранты дела, среди которых были и менеджеры ОФК Банка, по версии СК, похитили 2,65 млрд руб., выданные в виде кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям. В конечном счете деньги были перечислены строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в счет погашения ранее выданного займа.

Возвращать ОФК Банку кредиты и обслуживать их бизнесмен изначально не собирался, цитируют следователя «Ведомости».

Сам Егоров через своего представителя передал изданию, что не мог бороться с нарушением своих прав акционера ОФК Банка, иначе как с помощью подачи жалобы в СК, так как принадлежащий ему миноритарный пакет акций (25%) не позволял добиться смены руководства банка.

Группа компаний «Кристалл-Лефортово» основана в 1999 году. По данным «РБК Исследования рынков», в 2017 году компания была четвертым по величине производителем водки в России (с объемом производства 3,86 млн дал за период). Однако в 2017-м свое банкротство инициировала дистрибьюторская компания «Статус-Групп», которая была основным продавцом продукции «Кристалл-Лефортово». По некоторым кредитам поручителем оказался «Кристалл-Лефортово» и в результате уже в 2018-м предприятия группы стали закрываться, а летом процедуру банкротства основных операционных компаний группы инициировал банк ВТБ.

В апреле 2018 года ЦБ отозвал у ОФК Банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». В мае регулятор оценил дыру в капитале ОФК Банка более чем в 17,5 млрд руб.

В декабре 2018-го, в международный розыск был объявлен бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян — его подозревают в причастности к хищению из ОФК банка 14 млрд руб. Бывшего алкогольного куратора Павел Сметана и считает основным виновником банкротства «Кристалл-Лефортово». По версии бизнесмена, Чуян является бенефициаром «Статус-Групп».

В июне 2019 года стало известно, что и.о. конкурсного управляющего ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» Евгений Пустошилов обнаружил признаки сговора и подтверждения «фактической аффилированности» между обанкротившейся алкогольной группой и ОФК Банком. Директор по маркетингу группы «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова тогда говорила, что позиция компании относительно кредитов ОФК Банка заключается в том, что компания «Кристалл-Лефортово» стала «жертвой мошенничества бенефициаров ОФК Банка».

Авторы: Евгений Калюков, Анна Левинская
Теги: «Кристалл-Лефортово», Следственный комитет, Николай Егоров
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В банкротстве «Кристалл-Лефортово» нашли признаки сговора
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