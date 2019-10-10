СК завел дело на владельца водочной компании Сметану

Бенефициара группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметану подозревают в мошенничестве. Дело завели после того, как жалобу подал акционер ОФК Банка Николай Егоров

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст 159 УК РФ) в отношении Павла Сметаны, бенефициара группы «Кристалл-Лефортово», выпускавшей водку под брендами «Старая Москва», «Зимняя дорога» и т.д. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Павел Сметана подтвердил РБК получение постановления о возбуждении уголовного дела. Однако детали дела обсуждать отказался, сославшись на то, что «ограничен подпиской о неразглашении».

По данным «Ведомостей», уголовное дело в отношении Сметаны и «неустановленной группы лиц» было заведено по жалобе Николая Егорова, бывшего однокурсника президента России Владимира Путина, а ныне партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и акционера ОФК Банка. Именно у этого банка фигуранты дела, среди которых были и менеджеры ОФК Банка, по версии СК, похитили 2,65 млрд руб., выданные в виде кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям. В конечном счете деньги были перечислены строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в счет погашения ранее выданного займа.

Возвращать ОФК Банку кредиты и обслуживать их бизнесмен изначально не собирался, цитируют следователя «Ведомости».

Сам Егоров через своего представителя передал изданию, что не мог бороться с нарушением своих прав акционера ОФК Банка, иначе как с помощью подачи жалобы в СК, так как принадлежащий ему миноритарный пакет акций (25%) не позволял добиться смены руководства банка.