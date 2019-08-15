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Основатель «Кристалл-Лефортово» решил обанкротиться в Биробиджане
Основатель ГК «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана сменил адрес своей прописки с Москвы на Биробиджан. В Еврейской автономной области он вновь инициировал процедуру личного банкротства. Юристы называют это «банкротным туризмом»
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

О том, что Павел Сметана, владелец алкогольной ГК «Кристалл-Лефортово», сменил адрес своей прописки с Москвы на Биробиджан, стало известно из инициированного им в мае дела о личном банкротстве в Арбитражном суде Еврейской автономной области. Как следует из карточки дела, в конце июня суд принял его к рассмотрению.

В середине июля к этому делу в качестве кредиторов (заявителей) присоединились ПАО «Восточный экспресс банк» и ПАО «Объединенный финансовый капитал». Иными лицами выступают Союз арбитражных управляющих «Возрождение», управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Федеральная налоговая служба и Росреестр.

Процедуру личного банкротства Сметана инициирует во второй раз. Первую попытку бизнесмен предпринял в марте 2019 года в Москве. Но тогда суд оставил дело без рассмотрения по формальному основанию — из-за повторной неявки предпринимателя на заседание. «Если заинтересованное лицо не ходит в суд и не просит рассмотреть дело в свое отсутствие, то интерес к этому делу утрачен, поэтому и суд может дело не рассматривать», — пояснил адвокат, партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Чем известен Сметана и почему он банкротится

Павел Сметана — владелец ГК «Кристалл-Лефортово», которая почти 20 лет, до 2018 года, входила в число крупнейших алкогольных холдингов страны. Компания производила водку под марками «Старая Москва», «Зимняя дорога», «Праздничная» и другие. В 2017 году компания объединила продажи с бывшим крупнейшим продавцом дешевых марок водки «Статус-групп» («Добрый медведь», «Калина красная» и др.) Но партнерство разрушило бизнес «Кристалл-Лефортово». Партнер по дистрибуции в конце года начал собственное банкротство, а «Кристалл-Лефортово» постепенно остановила все свои производства, закрыла розничную сеть, а с июля 2018 года компании Павла Сметаны вошли в процедуры банкротства по заявлениям кредиторов.

По данным июньского (последнего) заседания кредиторов ГК «Кристал-Лефортово» совокупно должна около 11,6 млрд руб. Большая часть требований приходится на ОФК Банк (7,71 млрд руб.). В числе других кредиторов — банки ВТБ (1,23 млрд руб.), «Ак Барс» (1,34 млрд руб.) и Промсвязьбанк (348,6 млн руб.).

В рамках конкурсной процедуры и.о. конкурсного управляющего ЛВЗ «Кристал-Лефортово» обнаружил признаки сговора и аффилированности между алкогольной группой и ОФК Банком, что может означать, что банк безосновательно мог получить контроль над банкротством холдинга.

Павел Сметана также владеет мажоритарной долей в агрохолдинге «Глобал Эко»: земельный банк холдинга — 19 тыс. га в Курской области и Мордовии, ему принадлежат производственные комплексы мощностью до 45 тыс. т свинины и предприятие по переработке мяса мощностью до 40 тыс. т продукции в год. Сметана владеет 85% агрохолдинга через ООО «ДП Холдинг», который с февраля 2019 года находится в конкурсном производстве. Как в начале августа 2019 года писала газета «Коммерсантъ», бизнесмен может лишиться и этого актива. Погашения долгов требуют большинство кредиторов, а основной кредитор компании Сбербанк обратился в суд с заявлением о банкротстве структур холдинга.

Почему Сметана уехал в Биробиджан и кто против переезда

«Переезд» Павла Сметаны в Еврейскую автономную область не устраивает, в частности, Федеральную налоговую службу. Как следует из материалов дела, служба не согласилась с заявлением бизнесмена о банкротстве и указала суду на «недобросовестность должника и миграцию в другой регион», а также на то, что «должник не проживает по адресу регистрации».

В материалах дела регистрация Павла Сметаны указана в Биробиджане на ул. Мелиоративная, дом 8. Судя по панораме сервиса «Яндекс.Карты», бизнесмен проживает в двухэтажной «панельке». Однако в первом заявлении о личном банкротстве в московский арбитраж в марте 2019 года местом регистрации бизнесмена указан адрес на Рублевском шоссе. В итоге суд отложил заседание до 22 августа 2019 года.

Конкурсный управляющий ООО «ДП Холдинг» Александр Масякин считает, что схема с переездом направлена на создание кредиторам из Москвы максимальных препятствий в реализации их требований к бизнесмену. «Мы предполагаем, что суд Биробиджана удовлетворит ходатайство Федеральной налоговой службы и передаст дело Павла Сметаны обратно в Москву, чтобы бизнесмен проходил процедуру банкротства в строгом соответствии с действующим законодательством», — передал через представителя Масякин.

Смена места жительства при проведении личного банкротства — нередкая практика. В юридическом сообществе такие действия называются «банкротным туризмом», объяснил партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. Если дело будет передано в Москву и подтвердится факт недобросовестных действий бизнесмена по отношению к кредиторам, то, как считает юрист, это обстоятельство может быть учтено при рассмотрении вопроса о привлечении Сметаны к субсидиарной ответственности.

По словам Дениса Фролова из BMS Law Firm, в последнее время случаи «банкротного туризма» вызвали пристальный интерес надзорных инстанций. В последнем обзоре судебной практики Верховный суд России указал, что дело подлежит передаче в арбитражный суд того региона, где должник постоянно или преимущественно проживал.

«Как правило, должник, который резко меняет место жительства, руководствуется несколькими факторами. Главная причина — желание лишить кредиторов возможности активно участвовать в деле о банкротстве, так как переезд обычно затрудняет личное участие в процессе», — пояснил Фролов.

Как сам Павел Сметана объясняет свой переезд

Павел Сметана пояснил РБК, что у него есть несколько причин, чтобы проходить процедуру личного банкротства в Еврейской АО, которые, однако не могут быть озвучены до суда. «В целом для меня не принципиально, где будет проходить суд», — добавил Сметана.

Смену места регистрации и регион суда он не считает «банкротным туризмом». «Банкротный туризм — это когда выбран комфортный для должника регион», — пояснил он.

Уехали в Бобров

Смена места жительства была зафиксирована, например, в громком банкротстве одной из крупнейших ювелирных розничных компаний России «Яшма Золото».

Сначала осенью 2015 года иски о личном банкротстве основателей сети Игоря Мавлянова и Роберта Мартиросяна были поданы в Арбитражный суд Москвы. Тогда Сбербанк не сумел взыскать с них деньги по договорам поручительства за выданные кредиты, а весной 2016 года ювелирные фирмы ООО «Стиль голд» и ООО «Бирюза» попросили уже суд Воронежской области признать бизнесменов несостоятельными. Оказалось, что оба бизнесмена, которые прежде были зарегистрированы в Москве, сменили прописку и зарегистрировались в городе Боброве Воронежской области.

Автор: Анна Левинская
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Водка, «Статус Групп», «Кристалл-Лефортово», Банк ВТБ, Сбербанк
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