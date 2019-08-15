Основатель «Кристалл-Лефортово» решил обанкротиться в Биробиджане

Основатель ГК «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана сменил адрес своей прописки с Москвы на Биробиджан. В Еврейской автономной области он вновь инициировал процедуру личного банкротства. Юристы называют это «банкротным туризмом»

Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

О том, что Павел Сметана, владелец алкогольной ГК «Кристалл-Лефортово», сменил адрес своей прописки с Москвы на Биробиджан, стало известно из инициированного им в мае дела о личном банкротстве в Арбитражном суде Еврейской автономной области. Как следует из карточки дела, в конце июня суд принял его к рассмотрению.

В середине июля к этому делу в качестве кредиторов (заявителей) присоединились ПАО «Восточный экспресс банк» и ПАО «Объединенный финансовый капитал». Иными лицами выступают Союз арбитражных управляющих «Возрождение», управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Федеральная налоговая служба и Росреестр.

Процедуру личного банкротства Сметана инициирует во второй раз. Первую попытку бизнесмен предпринял в марте 2019 года в Москве. Но тогда суд оставил дело без рассмотрения по формальному основанию — из-за повторной неявки предпринимателя на заседание. «Если заинтересованное лицо не ходит в суд и не просит рассмотреть дело в свое отсутствие, то интерес к этому делу утрачен, поэтому и суд может дело не рассматривать», — пояснил адвокат, партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Чем известен Сметана и почему он банкротится

Павел Сметана — владелец ГК «Кристалл-Лефортово», которая почти 20 лет, до 2018 года, входила в число крупнейших алкогольных холдингов страны. Компания производила водку под марками «Старая Москва», «Зимняя дорога», «Праздничная» и другие. В 2017 году компания объединила продажи с бывшим крупнейшим продавцом дешевых марок водки «Статус-групп» («Добрый медведь», «Калина красная» и др.) Но партнерство разрушило бизнес «Кристалл-Лефортово». Партнер по дистрибуции в конце года начал собственное банкротство, а «Кристалл-Лефортово» постепенно остановила все свои производства, закрыла розничную сеть, а с июля 2018 года компании Павла Сметаны вошли в процедуры банкротства по заявлениям кредиторов.