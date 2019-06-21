В банкротстве «Кристалл-Лефортово» нашли признаки сговора

ОФК Банк и «Кристалл-Лефортово» — аффилированны и находились в сговоре при совершении сомнительных сделок, считает конкурсный управляющий. В результате, банк получил безосновательный контроль над банкротством алкогольного холдинга

Евгений Пустошилов, и.о. конкурсного управляющего ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», обнаружил признаки сговора и подтверждения «фактической аффилированности» между обанкротившейся алкогольной группой и ОФК Банком. Это следует из его заявления о признании недействительными сделок между должником и банком, поданного в Арбитражный суд республики Мордовия (копия заключения есть в распоряжении РБК).

Согласно протоколу последнего заседания кредиторов (состоялось в начале июня), ОФК Банк был крупнейшим партнером группы «Кристалл Лефортово» — из общей суммы заявленных к июню требований к должнику на более чем 11,624 млрд руб. на этот банк приходится более 7,71 млрд руб. долга. В числе других кредиторов — банки ВТБ (1,23 млрд руб.), «Ак Барс» (1,34 млрд руб.) и «Промсвязьбанк» (348,6 млн руб.).

Что такое «Кристалл-Лефортово» Группа компаний «Кристалл-Лефортово» основана в 1999 году. По данным «РБК. Исследования рынков» в 2017 году компания была четвертым по величине производителем водки в России (с объемом производства в 3,86 млн дал за период). «Кристалл-Лефортово» производила водку под собственными брендами «Эталон», «Праздничная», «Старая Москва», «Зимняя дорога» и др. Также она разливала ее по договору сублицензии — группа получила права на производство водки «Добрый медведь», «Высота» и др. С 2000 года «Кристалл-Лефортово» также развивала собственную розничную сеть (сейчас закрыта).

В своем заявлении Пустошилов просит суд признать сделки между банком и алкогольным предприятием недействительными. Свои выводы управляющий строит на следующих фактах:

группа «Кристалл-Лефортово» была неформально структурирована как холдинг и состояла из юрлиц, связанных единым бенефициаром (в документах управляющий не пишет — кто это, официальным бенефициаром считается бизнесмен Павел Сметана — прим. РБК). В рамках бизнес-процессов, все компании группы применяли механизмы внутригруппового финансирования.

В течение 2017-го, группа получила в ОФК Банке кредиты на сумму более 7 млрд руб., которые были обеспечены взаимными перекрестными поручительствами между ее юрлицами

Выдавая кредиты, банк проигнорировал факты, указывающие на признаки неплатежеспособности заемщиков. Так, «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» получило кредит на 1,7 млрд руб., а «ГК Кристалл-Лефортово» — на 1,8 млрд руб, в то время как их совокупные чистые активы составляли всего 125 млн руб. «Данные факты свидетельствуют о том, что банк выдавал заведомо невозвратные кредиты», — констатирует Пустошилов.

Расходование полученных кредитов также было «сомнительным» и должно было насторожить банк. Например, получив от банка совокупно 2,6 млрд руб. кредитных средств, эти деньги одним банковским днем прошли транзитом между юрлицами алкогольной группы (счета «Кристалл-Лефортова» были открыты также в ОФК Банке): «При этом, сделки имеют признаки сомнительных, поскольку совершены между аффилированными лицами, не имеют экономического смысла, а также не соответствуют критериям реальности хозопераций».

Кроме того, к моменту совершения оспариваемых сделок, сам банк «также находился в неустойчивом финансовом положении и имел признаки неплатежеспособности». Менее чем через 6 месяцев после выдачи алкогольной группе последнего кредита, «Агентство по страхованию вкладов» провело проверку банка и была выявлена «полная утрата банком собственных средств». Данные факты, по версии управляющего, подтверждают фактическую аффилированность и общность экономических интересов банка с заемщиками и поручителями» алкогольной группы.

Вывод управляющего — «недобросовестное поведение» банка: финансовая организация в результате сделок получила безосновательный контроль над ходом дела о банкротстве.

В «Кристалл-Лефортово» знают о заявлении арбитражного управляющего, сообщила РБК директор по маркетингу группы «Кристалл-Лефортово» по Алла Постнова. Утверждения, отраженные в нем в группе комментировать готовы только в письменной форме в рамках арбитражного процесса, сообщила она. Как отметила Постнова, позиция компании относительно кредитов ОФК Банка заключается в том, что компания «Кристалл-Лефортово» стала «жертвой мошенничества бенефициаров ОФК Банка».

Еще в апреле прошлого года Центробанк отозвал лицензию у ОФК Банка. Спустя несколько месяцев до этого, в декабре 2018-го, в международный розыск был объявлен экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян — его подозревают в причастности к хищению 14 млрд руб. из банка. Бывшего алкогольного куратора Павел Сметана и считает основным виновником банкротства «Кристалл-Лефортово». По версии бизнесмена, Чуян является бенефициаром дистрибуторской «Статус-групп», которая была основным продавцом и продукции «Кристалл-Лефортово». В 2017-ом «Статус-групп» инициировал свое банкротство, по некоторым его кредитам поручителем оказался сам «Кристалл-Лефортово». В результате, уже в 2018-ом предприятия группы стали закрываться, а летом процедуру банкротства основных операционных компаний группы инициировал банк ВТБ.

Причем здесь Чуян Претензии к Игорю Чуяну, который по-прежнему находится в международном розыске по делу ОФК банка, были и до этого. В частности, проверкой его связей с бизнесом ему грозила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Росалкогольрегулирование собрало практически все функции, только регулирует плохо, [есть] возможность коррупционных факторов и [необходимо] либо публично опровергнуть эти слухи и обелить человека, которого незаслуженно оскорбляют, либо подтвердить и сделать соответствующие выводы», —заявляла она еще в конце 2015 года. Также она призвала Чуяна задуматься об эффективности своей работы и работы команды РАР. «Статус-групп», как показало расследование РБК в 2015 году, оказалось в выигрыше от мер Росалкогольрегулирования, которое на тот момент Чуян и возглавлял: в частности, значительно нарастить оборот ей помогло решение о снижение минимальной розничной цены на водку. Благодаря этому уже в начале 2015 года продажи «Статус-групп» резко выросли, что в короткие сроки сделало компанию лидером на рынке водки: в апреле-мае 2015 года продажи компании обогнали лидеров рынка — «Синергию» (теперь называется Beluga Group) и Roust.

Что даст заявление арбитражного управляющего

Признание договоров поручительства недействительными нужно для уменьшения размера реестра требований на эти суммы, объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Управляющий попытается оспорить включение ОФК Банка в реестр кредиторов на основании того, что сделка по некоторым кредитам] носили транзитный характер, а также на основании изначальной осведомленности всех сторон о том, что банкрот не будет пользоваться кредитом, говорит юрист. Кроме того, может быть предпринята попытка доказать, что деньги были выведены из банка, и банкрот не должен за это отвечать. Но, по словам собеседника РБК, в России только единицы подобных случаев имели успех. Если удастся подтвердить, что банк-кредитор контролировал банкрота — это откроет возможность привлечь к субсидиарной ответственности в том числе и банк. Если сделки будут признаны недействительными, бенефициары должника будут привлечены к субсидиарной ответственности, то есть, с них будут взысканы деньги в размере требований кредиторов предприятия-банкрота

Основные доводы для оспаривания сделки в данном случае — это наличие признаков мнимости и подозрительности в связи с аффилированностью участвующих лиц, говорит гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев. После того, как заявление рассмотрит Арбитражный суд, ОФК Банк может быть исключен из реестра кредиторов.