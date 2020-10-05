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Пандемия коронавируса ,  
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Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса

73% опрошенных россиян не готовы к вакцинации от COVID-19, следует из исследования ЕР. Более половины респондентов (63%) заявили, что им не важно, где произвели вакцину — в России или за рубежом, главное — ее эффективность
Фото:Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Привиться от коронавируса готовы 23% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования «Единой России», которые приводит «РИА Новости».

Во всероссийском онлайн-опросе, проведенном центральной общественной приемной председателя ЕР 16–23 сентября, участвовали около 20 тыс. человек. Его результаты передадут главе Минздрава Михаилу Мурашко.

73% респондентов заявили, что не готовы к вакцинации от COVID-19, еще 4% отметили, что они уже переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных — 93% — заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% респондентов.

Глава Центра Чумакова назвал сроки применения «живой» вакцины от COVID-19
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Фото:Савостьянов Сергей / ТАСС

Россиян также спросили, какой бы вакциной они хотели бы воспользоваться — отечественной или зарубежной. 24% опрошенных ответили, что выбрали бы российский препарат, а 13% предпочли бы иностранный. Более половины (63%) респондентов заявили, что им не важно, где произвели вакцину, главное — ее эффективность.

О регистрации первой вакцины от коронавируса в России и мире президент Владимир Путин объявил 11 августа. Препарат, который разработал московский Центр им. Гамалеи, в обществе встретили неоднозначно. США, в частности, усомнились в эффективности российской вакцины и отказались ее использовать, а ряд стран, в частности Венесуэла и Белоруссия, напротив, согласились провести ее испытания.

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С недоверием к первой вакцине отнеслись и медики, показал опрос сервиса «Справочник врача». Более чем из 3 тыс. респондентов привиться ей согласились лишь четверть. 66% опрошенных заявили, что данных об эффективности препарата недостаточно, а 48% смутил слишком короткий срок создания вакцины.

Еще одну вакцину в России разработал новосибирский центр «Вектор». После регистрации препарат, как и вакцина Центра им. Гамалеи, пройдет третий этап клинических исследований.

Разработкой вакцины также занимается московский Центр им М.П. Чумакова. Этот препарат, в отличие от первых двух, содержит цельный «убитый» вирус, а не отдельные его белки или части.

Автор
Виктория Полякова
коронавирус прививка опрос
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