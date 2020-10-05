Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса
Привиться от коронавируса готовы 23% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования «Единой России», которые приводит «РИА Новости».
Во всероссийском онлайн-опросе, проведенном центральной общественной приемной председателя ЕР 16–23 сентября, участвовали около 20 тыс. человек. Его результаты передадут главе Минздрава Михаилу Мурашко.
73% респондентов заявили, что не готовы к вакцинации от COVID-19, еще 4% отметили, что они уже переболели коронавирусом и прививка им не нужна.
Абсолютное большинство опрошенных — 93% — заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% респондентов.