Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса

73% опрошенных россиян не готовы к вакцинации от COVID-19, следует из исследования ЕР. Более половины респондентов (63%) заявили, что им не важно, где произвели вакцину — в России или за рубежом, главное — ее эффективность

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Привиться от коронавируса готовы 23% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования «Единой России», которые приводит «РИА Новости».

Во всероссийском онлайн-опросе, проведенном центральной общественной приемной председателя ЕР 16–23 сентября, участвовали около 20 тыс. человек. Его результаты передадут главе Минздрава Михаилу Мурашко.

73% респондентов заявили, что не готовы к вакцинации от COVID-19, еще 4% отметили, что они уже переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных — 93% — заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% респондентов.