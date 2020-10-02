Власти назвали сроки пострегистрационных испытаний вакцины от «Вектора»

Пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в Новосибирске, начнутся сразу после того, как будет получена первая партия препарата, к концу года. Они продлятся шесть месяцев

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пострегистрационные испытания вакцины новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» начнутся в ноябре или декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 5 тыс. добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, то есть в ноябре—декабре 2020 года. Продолжительность этих исследований составит шесть месяцев», — сообщили в ведомстве.

Пострегистрационные исследования препарата на беременных женщинах и детях не планируются. Испытать лекарство на детях планируют только после того, как убедятся в его безопасности для взрослых.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 сентября сообщила о завершении второй фазы клинических испытаний вакцины, разработанной «Вектором». Ведомство отметило, что после регистрации препарат будет проходить третий этап исследований на людях, к которому смогут присоединиться желающие старше 60 лет. Выпуск первой партии «ЭпиВакКороны» запланирован на ноябрь.