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Глава Центра Чумакова назвал сроки применения «живой» вакцины от COVID-19

Вакцина Центра им М.П. Чумакова содержит «убитый» вирус. По словам главы центра Айдара Ишмухаметова, так создаются 99% всех вакцин, в то время как тема новых, векторных «еще не вполне хорошо развита»
Фото:Савостьянов Сергей / ТАСС
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

«Живую» вакцину от коронавируса, которую разрабатывает московский Центр им М.П. Чумакова, могут начать применять в ноябре. Об этом сообщил глава центра, доктор медицинских наук, профессор Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала НТВ.

«Первая и вторая фазы [испытаний] закончатся в ноябре, поэтому в принципе достаточно полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы», — сообщил ученый.

По словам Ишмухаметова, эта вакцина содержит цельный вирус. Такие препараты считаются классикой: «это 300 лет опыта с вакцинологией, и это 99% вакцин в мире», отметил он.

«В нашем случае он [вирус] убит, то есть он инактивированный. Хотя может быть в каких-то случаях и живой вирус. Современные технологии позволяют уже использовать часть вируса, поэтому возникают векторные, новые вакцины. Это уже передовой край науки, скажем так, но эта тема еще не вполне хорошо развита», — добавил глава Центра им М.П. Чумакова.

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Фото:Артём Геодакян / ТАСС

На вопрос, поставил ли себе он вакцину, Ишмухаметов спросил: «Какую?» По его словам, у ученых на сегодняшний день еще нет точного ответа, нужно ли ставить прививку от COVID-19. «По рекомендации создателей зарегистрированной вакцины — да, нужно», — сказал глава Центра им М.П. Чумакова.

О регистрации первой вакцины от коронавируса в России и мире президент Владимир Путин объявил 11 августа. Препарат, который разработал московский Центр им. Гамалеи, в обществе встретили неоднозначно. США, в частности, усомнились в эффективности российской вакцины и отказались от ее применения, а ряд стран, в том числе Венесуэла и Белоруссия, напротив, согласились провести ее испытания.

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С недоверием к первой вакцине отнеслись и медики, опрошенные сервисом «Справочник врача». Более чем из 3 тыс. участников исследования привиться ей согласились лишь 24,5%. 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных об эффективности препарата, а 48% смутил слишком короткий срок создания вакцины.

Еще одну вакцину в России разработал новосибирский центр «Вектор». После регистрации препарат, как и вакцина Центра им. Гамалеи, пройдет третий этап исследования на добровольцах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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