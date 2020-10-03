Глава Центра Чумакова назвал сроки применения «живой» вакцины от COVID-19

Вакцина Центра им М.П. Чумакова содержит «убитый» вирус. По словам главы центра Айдара Ишмухаметова, так создаются 99% всех вакцин, в то время как тема новых, векторных «еще не вполне хорошо развита»

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

«Живую» вакцину от коронавируса, которую разрабатывает московский Центр им М.П. Чумакова, могут начать применять в ноябре. Об этом сообщил глава центра, доктор медицинских наук, профессор Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала НТВ.

«Первая и вторая фазы [испытаний] закончатся в ноябре, поэтому в принципе достаточно полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы», — сообщил ученый.

По словам Ишмухаметова, эта вакцина содержит цельный вирус. Такие препараты считаются классикой: «это 300 лет опыта с вакцинологией, и это 99% вакцин в мире», отметил он.

«В нашем случае он [вирус] убит, то есть он инактивированный. Хотя может быть в каких-то случаях и живой вирус. Современные технологии позволяют уже использовать часть вируса, поэтому возникают векторные, новые вакцины. Это уже передовой край науки, скажем так, но эта тема еще не вполне хорошо развита», — добавил глава Центра им М.П. Чумакова.