Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса

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Американская вакцина от COVID-19 может быть готова к осени этого года. Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в онлайн-интервью изданию Politico.

«Мы не примем [результаты] испытаний от России», — также сообщил Медоуз.

Он пояснил свои слова тем, что «очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности», и это «не то, чем можно жертвовать». «Вы не можете идти в обход правил», — отметил он, комментируя испытания российской вакцины.

«У нас есть ряд вакцин, идет третий этап испытаний», — сообщил Медоуз, добавив, что планируется удостовериться в эффективности и безопасности этих вакцин. «Я оптимистичен относительно того, что один из семи или восьми образцов, которые у нас есть, будет одобрен и, надеюсь, сможет быть задействован к этой осени», — сказал руководитель аппарата Белого дома.

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой отечественной вакцины от коронавируса. Он отметил, что препарат не имеет опасных побочных эффектов и создает устойчивый иммунитет. 15 августа Минздрав сообщил о начале производства вакцины. Российские власти заявили, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе.