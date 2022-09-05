Расследования, трагедии, два нобелевских лауреата: история «Новой газеты»

5 сентября суд отозвал лицензию у «Новой газеты». Редакция назвала это решение «уничтожением и убийством» издания. «Новая» была создана почти 30 лет назад

Фото: Павел Смертин / ТАСС

1993 год. Группа бывших журналистов «Комсомольской правды» решила создать собственную газету. С деньгами помогли знакомые бизнесмены и общественные деятели. Как позже рассказывал Дмитрий Муратов, компьютеры для редакции помог купить Михаил Горбачев из своей Нобелевской премии.

1999 год. В статье «Новой газеты» утверждается, что в многоэтажном здании в Рязани в подвале находились мешки со взрывчатым веществом гексогеном, которое ранее применили террористы при взрывах жилых домов в Москве. В ФСБ позже заявили, что речь шла об учениях, а в мешках был не гексоген, а сахар.

1999–2001 годы. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская делает серию статей с резкой критикой операции в Чечне, обвиняет федеральные силы в похищении людей. Политковская утверждала, что ей неоднократно угрожали представители спецслужб.

Анна Политковская в феврале 2001 года в селении Хатуни в расположении подразделения ВДВ (Фото: «Новая газета» / ТАСС)

2000 год. Первым погибшим журналистом «Новой газеты» стал Игорь Домников — автор материалов о коррупции в руководстве Липецкой области. Его несколько раз ударили молотком по голове. Не приходя в сознание, он скончался через два месяца.

Игорь Домников (Фото: «Новая газета» / ТАСС)

2000 год. Материал о деле Mabetex, в котором говорилось о причастности к финансовым махинациям и исчезновению денег при реконструкции швейцарской компанией Кремля бывшего заместителя главы Минфина, а позже главы правительства Михаила Касьянова.

2002 год. Анна Политковская участвует в переговорах с террористами, захватившими театральный центр на Дубровке в Москве, носит воду для заложников.

2003 год. Умер один из основателей газеты Юрий Щекочихин — один из авторов расследования о коррупции в деле «Трех китов». Обстоятельства его гибели позволили его коллегам подозревать отравление, однако СК признаков насильственной смерти не обнаружил.

Юрий Щекочихин (Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС)

2006 год. Акционерами «Новой газеты» стали банкир Александр Лебедев и экс-президент СССР Михаил Горбачев. Лебедев спустя восемь лет отказался от значительной части своей доли, передав акции журналистам бесплатно.

Александр Лебедев и Михаил Горбачев (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

2006 год. Анна Политковская убита в лифте своего дома в Москве. Организатором преступления был признан криминальный авторитет из Чечни Лом-Али Гайтукаев, умерший в 2017 году в колонии.

Вид на мемориальную комнату в офисе «Новой газеты», посвященную Анне Политковской (Фото: Александр Земляниченко / AP)

2009 год. В Москве убиты сотрудничавший с «Новой газетой» адвокат Станислав Маркелов и внештатный корреспондент издания Анастасия Бабурова. Виновными в преступлении были признаны сторонники националистической организации Никита Тихонов и Евгения Хасис.

Портреты журналистов, погибших при исполнении редакционных заданий: Натальи Эстемировой, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, Игоря Домникова, Юрия Щекочихина и Анны Политковской (слева направо) в редакции «Новой газеты» (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

2009 год. Интервью «Новой газете» дал президент Дмитрий Медведев. Незадолго до этого на встрече с Муратовым и Горбачевым он заявил, что любить газету не за что, но она должна выходить и критиковать правительство.

Дмитрий Медведев и Дмитрий Муратов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

2012 год. Дмитрий Муратов опубликовал открытое письмо, в котором сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после совещания в Нальчике вывез в лес автора статьи о событиях в станице Кущевская, заместителя главного редактора Сергея Соколова и якобы там ему угрожал. Соколов после этого временно покинул Россию. Инцидент был исчерпан после того, как Бастрыкин извинился за эмоциональные высказывания в адрес журналиста на совещании и признал, что «не имел права срываться».

2014 год. Совместное расследование «Новой газеты» и OCCRP о «Ландромате» — схеме по отмыванию денег, которая проводилась через банки Молдавии и Латвии. Скандал привел к политическому кризису в Молдавии.

2017 год. Статьи Елены Милашиной о притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

2021 год. Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».

Владимир Путин через неделю после присуждения Муратову Нобелевской премии заявил, что получивший таким образом деньги из-за рубежа главред «Новой газеты» не будет считаться иноагентом, если не нарушит российский закон и не даст повода для этого. «Если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — сказал Путин.

Дмитрий Муратов во время церемонии вручения Нобелевской премии мира (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Январь 2022 года. После того как Елена Милашина обвинила чеченские власти в похищении супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ее террористкой и потребовал задержать журналистку. Милашина после этого заявила о решении временно покинуть страну.

Февраль—март 2022 года. После начала военного конфликта на Украине газета получает предупреждение от Роскомнадзора и вынуждена прекратить публикации о ситуации на Украине. 27 марта Муратов организовал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать его. 28 марта «Новая газета» сообщила о том, что получила предупреждение ведомства и прекращает работу до завершения боевых действий.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

5 сентября 2022 года. Басманный суд по требованию Роскомнадзора отозвал у «Новой газеты» лицензию СМИ.

Дмитрий Муратов в Басманном суде (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В различные годы с «Новой газетой» работали Илья Азар, Аркадий Бабченко, Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов), Павел Вощанов, Иван Голунов, Орхан Джемаль, Юлия Латынина, Павел Фельгенгауэр, Наталья Эстемирова.

За время существования «Новая газета» и ее журналисты получили большое количество наград. Среди них — Премия имени Андрея Сахарова (Анна Политковская, Эльвира Горюхина, Анна Лебедева, Елена Милашина), премия «Репортеры без границ» (Анна Политковская, Ольга Боброва).