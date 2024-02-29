Главреда «Новой газеты» оштрафовали по статье о дискредитации
Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова оштрафовали на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии, сообщило издание в телеграм-канале. Решение вынес Перовский районный суд.
Максимальный штраф по ч. 1 ст. 20.3.3 составляет 50 тыс. руб. для физических лиц и 200 тыс. руб. для должностных.
«Главным редактором АНО «РИД «Новая газета» в открытом доступе телеграм-канала был опубликован материал под названием «Ничьи мальчики», в которой содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины», — уточнили в пресс-службе судов Москвы.
Ранее 29 февраля Соколова доставили в отдел полиции сотрудники центра «Э». Газета сообщила, что дело связано с одной из публикаций.
Главным редактором «Новой газеты» Соколов стал в ноябре 2023-го, сменив на этой должности лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (Минюст внес его в список иноагентов).
Осенью 2022 года «Новую газету» лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у сайта издания. До этого издание приостановило выпуск печатной версии после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах.
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