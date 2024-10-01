Суд отклонил иск Дмитрия Муратова об исключении из иноагентов

Мосгорсуд отклонил иск журналиста, экс-главреда «Новой газеты» и нобелевского лауреата, в котором тот требовал признать незаконным включение его в реестр иноагентов. Муратов заявил, что ожидал такого решения

Дмитрий Муратов (признан иноагентом) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мосгорсуд отклонил иск журналиста, бывшего главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, который требовал признать незаконным решение Минюста о включении его в реестр иностранных агентов.

Муратов не присутствовал на заседании, но заранее прислал свою позицию в суд в письменном виде. Текст обращения был частично зачитан судьей, отмечает «Новая газета» (лишена аккредитации СМИ), публикующая заявление журналиста.

Журналист сказал, что не получал иностранных денег, не находится «ни под чьим влиянием» и не имеет никакого другого гражданства, кроме российского, сравнив судебную практику с «опричниной».

По его словам, «в законе не сказано, что нельзя давать интервью, которое разместят на YouTube, а меня в этом все равно обвиняют». Муратов заявил, что сейчас «настало время абсолютной этической определенности»: «Стало понятно, кто есть кто».

Минюст включил Муратова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Тогда ведомство заявило, что он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» России. После получения статуса иноагента Муратов решил покинуть пост главреда «Новой».

В октябре 2023 года журналист оспорил решение Минюста. Замоскворецкий суд Москвы отказал Муратову в удовлетворении иска.