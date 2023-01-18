«Новую газету» оштрафовали на ₽500 тыс. за дискредитацию армии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Минобороны сообщило о взятии Соли в ДНР Политика, 13:20
Хачанов первым из россиян вышел в третий круг Australian Open Спорт, 13:19
Зеленский назвал крушение вертолета в Броварах ужасной трагедией Общество, 13:17
Лавров потребовал от Запада «честного разговора» Политика, 13:17
Мэрил Стрип снимется в третьем сезоне сериала «Убийства в одном здании» Life, 13:17
В Белгородской области сработала ПВО Политика, 13:15
Лавров назвал самое трагичное и самое обнадеживающее слово 2022 года Политика, 13:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 13:10
Российские компании ухудшили позиции в рейтинге стоимости брендов Бизнес, 13:09
В РПЦ поддержали отказ хоккеиста НХЛ надеть форму с символикой ЛГБТ Спорт, 13:07
CoinDesk сообщило о пожертвовании FTX денег трети членов Конгресса США Крипто, 12:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:55
Бывший хоккеист фарм-клуба «Трактора» погиб в зоне военной операции Спорт, 12:48
В мэрии сообщили о готовности системы пожаротушения на Троицкой линии Город, 12:45
Военная операция на Украине ,  
0 

«Новую газету» оштрафовали на ₽500 тыс. за дискредитацию армии

Суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 500 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд Москвы признал «Новую газету» виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России и назначил ей штраф в размере 500 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

«АНО «РИД Новая газета» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Как рассказала РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, речь идет о материале Татьяны Брицкой из журнала «Новая рассказ-газета», вышедшем в декабре прошлого года. Статья посвящена священнику Андрею Кордочкину, который выступает против спецоперации. «Традиционно про вооруженные силы в материале ничего не было. Будем обжаловать. У нас на 7 февраля назначили обе апелляции — по бумажной газете и по журналу», — добавила она.

В марте 2022 года «Новая газета» приостановила выпуск после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. После этого издание остановило выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины».

Позже создана «Новая газета. Европа» (в конце апреля ее сайт был заблокирован), а летом появилась — «Новая рассказ-газета». Осенью суд Москвы признал регистрацию «Новой рассказ-газеты» недействительной. Также был запущен сайт издания, который спустя неделю потребовала заблокировать Генпрокуратура «за дискредитацию».

В сентябре Верховный суд лишил сайт «Новой газеты» лицензии электронного СМИ, а до этого Басманный суд принял аналогичное решение относительно самой газеты. Об отзыве лицензий просил Роскомнадзор.

Читайте на РБК Pro
Иски-2022: чем закончились суды с Wildberries и другими маркетплейсами
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
Рынок труда снова тряхнуло: какие топ-менеджеры теперь в цене
Как аферисты наживаются на хайпе вокруг искусственного интеллекта

Главный редактор издания, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов называл это решение суда «контрольным выстрелом в голову». «Очевидно же, что это глазная ошибка, так называемая. <...> Бывает. Ну, предупредили бы, устранили, накажите, возьмите деньги, мы заплатим. Зачем уничтожать газету?» — сказал Муратов, комментируя то, что у газеты отозвали лицензию из-за отсутствия маркировок иноагентов в двух материалах.

Теги
«Новая газета» штраф дискредитация армии новости
Материалы по теме
Суд в Москве аннулировал лицензию «Новой рассказ-газеты»
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты»
Технологии и медиа
На «Новую газету» составили протокол по статье о дискредитации армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter