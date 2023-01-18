«Новую газету» оштрафовали на ₽500 тыс. за дискредитацию армии

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Суд Москвы признал «Новую газету» виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России и назначил ей штраф в размере 500 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

«АНО «РИД Новая газета» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Как рассказала РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, речь идет о материале Татьяны Брицкой из журнала «Новая рассказ-газета», вышедшем в декабре прошлого года. Статья посвящена священнику Андрею Кордочкину, который выступает против спецоперации. «Традиционно про вооруженные силы в материале ничего не было. Будем обжаловать. У нас на 7 февраля назначили обе апелляции — по бумажной газете и по журналу», — добавила она.

В марте 2022 года «Новая газета» приостановила выпуск после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. После этого издание остановило выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины».

Позже создана «Новая газета. Европа» (в конце апреля ее сайт был заблокирован), а летом появилась — «Новая рассказ-газета». Осенью суд Москвы признал регистрацию «Новой рассказ-газеты» недействительной. Также был запущен сайт издания, который спустя неделю потребовала заблокировать Генпрокуратура «за дискредитацию».

В сентябре Верховный суд лишил сайт «Новой газеты» лицензии электронного СМИ, а до этого Басманный суд принял аналогичное решение относительно самой газеты. Об отзыве лицензий просил Роскомнадзор.

Главный редактор издания, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов называл это решение суда «контрольным выстрелом в голову». «Очевидно же, что это глазная ошибка, так называемая. <...> Бывает. Ну, предупредили бы, устранили, накажите, возьмите деньги, мы заплатим. Зачем уничтожать газету?» — сказал Муратов, комментируя то, что у газеты отозвали лицензию из-за отсутствия маркировок иноагентов в двух материалах.