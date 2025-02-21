СК приостановил уголовное дело о нападении на Милашину в Чечне

Милашина рассказала, что получает уже пятое или шестое постановление о приостановке дела о нападении на нее в Чечне в 2023 году. Тогда ее и адвоката Немова жестоко избили по дороге из аэропорта Грозного

Адвокат Александр Немов (слева) и журналистка Елена Милашина, подвергшиеся нападению со стороны неизвестных, в отделении скорой медицинской помощи, июль 2023 года (Фото: Сергей Бабинец / ТАСС)

Следственный комитет приостановил уголовное дело о нападении в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Соответствующее уведомление от управления СК по Чечне Немов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Дело приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности, отметил адвокат.

«Мне кажется очевидным, что никого особо не искали. Но с материалами надо лететь знакомиться и обнародовать, что там сделано для реального поиска преступников», — заявил Немов.

Милашина сообщила РБК, что получает уже пятое или шестое постановление о приостановке дела о нападении на нее в Чечне в 2023 году. Следователи по УПК ограничены сроками производства следствия, по истечении которых должны выносить какие-то процессуальные документы, отмечает она.

«По идее, приостановление следствия дает потерпевшему право на ознакомление с материалами уголовного дела, но в чеченском следственном комитете есть жесткая установка ни в коем случае не допустить потерпевших к ознакомлению с материалами уголовного дела», — считает Милашина.

Постановления о приостановка дела, как правило, отменяются руководством управления СК по Чечне, следствие опять тянется какое-то время, затем снова принимается решение о приостановке следствия, затем оно снова отменяется и так до бесконечности, говорит журналистка.

«Формально это законно, но к реальному расследованию преступления не имеет никакого отношения. Смысл этой следственной бюрократии один — не дать потерпевшим ознакомиться с материалами дела и принудить следствие к работе», — сказала Милашина.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Чеченской Республике.

На Милашину и Немова напали 4 июля 2023 года, когда они приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (Мусаеву в итоге приговорили к 5,5 года, позже срок смягчили. Родственники Мусаевой связывают уголовное дело с правозащитной деятельностью ее сыновей).

По дороге из аэропорта вооруженные люди заблокировали автомобиль, в котором ехали адвокат и журналистка, отобрали их технику и жестоко избили. Кроме того, Милашиной обрили голову и облили зеленкой, а адвоката ранили ножом в ногу. Врачи обнаружили у журналистки закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. У Немова, кроме ножевого ранения, нашли многочисленные переломы.

СК изначально завел дело по статьям об умышленном причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью, а потом по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности адвокатов и журналистов. Кремль назвал нападение серьезным происшествием, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться с ситуацией.