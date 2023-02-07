Мосгорсуд лишил регистрации «Новую газету» и «Новую рассказ-газету»

Иск о лишении изданий свидетельств о регистрации в качестве СМИ подал Роскомнадзор. Басманный суд удовлетворил его, редакция подала апелляции по каждому случаю в суд следующей инстанции, но их отклонили. Решение вступило в силу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мосгорсуд признал законным решения Басманного суда столицы о лишении свидетельств о регистрации в качестве СМИ «Новой газеты» и созданного сотрудниками ее редакции журнала «Новая рассказ-газета», сообщается в телеграм-канале издания.

«Мосгорсуд лишил «Новую газету» и журнал «Новая рассказ-газета» свидетельств о регистрации. <...> На рассмотрение каждой жалобы Мосгорсуд отвел по пять минут. Причем еще до начала рассмотрения нашим журналистам было отказано в праве на съемку в здании суда, так как, по версии пресс-службы, «наш статус как СМИ не определен». Так что для судейских клерков решения были явно предрешены еще до рассмотрения. И не стали для нас сюрпризом <...>», — сообщила редакция.

На слушаниях 7 февраля представители Роскомнадзора в качестве обоснования иска заявили, что «Новая рассказ-газета» долгое время не публиковала материалы. Представители ответчика заявили, что иск не имеет правовых оснований, и попросили пересмотреть решение о его удовлетворении.

С сегодняшнего дня решения о ликвидации регистрации СМИ вступили в силу, и это, как отмечается в телеграм-канале издания, произошло за два месяца до 30-летнего юбилея редакции, выпускавшей «Новую газету» с 1993 года.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда подтвердило это, уточнив, что лицензия СМИ «Новой газеты» была признана недействительной, а решения об отзыве свидетельств о регистрации у ЗАО «ИД «Новая газета» и издательского дома «Новая рассказ-газета» — законными.

Басманный суд Москвы принял решение лишить лицензии «Новую газету» 5 сентября 2022 года, после того как Роскомнадзор в иске заявил, что издание не предоставило ему устав редакции в установленные законом о СМИ сроки. Помимо этого, газету обвинили в распространении на сайте издания материала с упоминанием организации — иностранного агента без надлежащей маркировки. 6 сентября тот же суд вынес аналогичное решение в отношении «Новой рассказ-газеты».

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил тогда РБК, что считает это решение «ничтожным, заказным, политическим» и не имеющим законных оснований. «Наша позиция была ясно сформулирована. Все документы мы подавали, и много лет назад. Будем обжаловать. Мы пройдем весь путь до конца, это точно», — сказал Муратов.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры с 24 июля 2022 года блокировал сайт издания «Новая рассказ-газета» (сокращенное название журнала — «Но»), который 14 июля оставшиеся в Москве журналисты «Новой» запустили после прекращения выпуска газеты из-за начала операции на Украине. Ресурс проработал семь дней и девять часов. Блокировали сайт на основании стандартной в таких случаях ст. 15.3 ФЗ «Об информации». Она позволяет блокировать ресурсы, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несогласованных митингах, а также распространяющие недостоверную общественно значимую информацию.

В телеграм-канале «Новая рассказ-газета» сообщала, что сайт заблокировали за «дискредитацию». «Генпрокуратура решила, что наш новый сайт Novaya.no необходимо закрыть. За «дискредитацию». Без объяснения, в чем она состоит», — говорится в сообщении издания.

«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Издание сообщило, что останавливает выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины».

Часть сотрудников «Новой газеты» уехали в Европу, где создали «Новую газету. Европа», в конце апреля ее сайт был заблокирован в России.