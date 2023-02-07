Мосгорсуд лишил регистрации «Новую газету» и «Новую рассказ-газету»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 15:53
Глава ВТБ рассказал о покупке банком долларов по 100 руб. Финансы, 18:10
BIS начнет разрабатывать систему мониторинга стейблкоинов Крипто, 18:06
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:04
Фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота в 2023 году Политика, 18:02
Часть пятиэтажки обрушилась из-за взрыва газа в Тульской области. Видео Общество, 17:42
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 17:37
Суд вернул «Яндексу» бренд «Яндекс Афиша» Бизнес, 17:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:30
В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд дома Общество, 17:23
Минюст внес Фонд Сахарова и «Медузу» в список нежелательных организаций Общество, 17:16
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:15
Карацев проиграл 71-й ракетке мира на старте турнира во Франции Спорт, 17:07
Сейсмолог заявил о сдвиге Аравийской плиты на 3 м из-за землетрясения Общество, 17:07
НОВАТЭК проведет делистинг расписок с Лондонской биржи Инвестиции, 17:04
Политика ,  
0 

Мосгорсуд лишил регистрации «Новую газету» и «Новую рассказ-газету»

Мосгорсуд лишил «Новую газету» и журнал «Новая рассказ-газета» свидетельств о регистрации
Иск о лишении изданий свидетельств о регистрации в качестве СМИ подал Роскомнадзор. Басманный суд удовлетворил его, редакция подала апелляции по каждому случаю в суд следующей инстанции, но их отклонили. Решение вступило в силу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мосгорсуд признал законным решения Басманного суда столицы о лишении свидетельств о регистрации в качестве СМИ «Новой газеты» и созданного сотрудниками ее редакции журнала «Новая рассказ-газета», сообщается в телеграм-канале издания.

«Мосгорсуд лишил «Новую газету» и журнал «Новая рассказ-газета» свидетельств о регистрации. <...> На рассмотрение каждой жалобы Мосгорсуд отвел по пять минут. Причем еще до начала рассмотрения нашим журналистам было отказано в праве на съемку в здании суда, так как, по версии пресс-службы, «наш статус как СМИ не определен». Так что для судейских клерков решения были явно предрешены еще до рассмотрения. И не стали для нас сюрпризом <...>», — сообщила редакция.

На слушаниях 7 февраля представители Роскомнадзора в качестве обоснования иска заявили, что «Новая рассказ-газета» долгое время не публиковала материалы. Представители ответчика заявили, что иск не имеет правовых оснований, и попросили пересмотреть решение о его удовлетворении.

С сегодняшнего дня решения о ликвидации регистрации СМИ вступили в силу, и это, как отмечается в телеграм-канале издания, произошло за два месяца до 30-летнего юбилея редакции, выпускавшей «Новую газету» с 1993 года.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда подтвердило это, уточнив, что лицензия СМИ «Новой газеты» была признана недействительной, а решения об отзыве свидетельств о регистрации у ЗАО «ИД «Новая газета» и издательского дома «Новая рассказ-газета» — законными.

Читайте на РБК Pro
Разгон кредитных ставок до 19%: тяжело ли россиянам вести бизнес в Турции
Банки каких стран не станут отказываться от вашего миллиона
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику

Басманный суд Москвы принял решение лишить лицензии «Новую газету» 5 сентября 2022 года, после того как Роскомнадзор в иске заявил, что издание не предоставило ему устав редакции в установленные законом о СМИ сроки. Помимо этого, газету обвинили в распространении на сайте издания материала с упоминанием организации — иностранного агента без надлежащей маркировки. 6 сентября тот же суд вынес аналогичное решение в отношении «Новой рассказ-газеты».

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил тогда РБК, что считает это решение «ничтожным, заказным, политическим» и не имеющим законных оснований. «Наша позиция была ясно сформулирована. Все документы мы подавали, и много лет назад. Будем обжаловать. Мы пройдем весь путь до конца, это точно», — сказал Муратов.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры с 24 июля 2022 года блокировал сайт издания «Новая рассказ-газета» (сокращенное название журнала — «Но»), который 14 июля оставшиеся в Москве журналисты «Новой» запустили после прекращения выпуска газеты из-за начала операции на Украине. Ресурс проработал семь дней и девять часов. Блокировали сайт на основании стандартной в таких случаях ст. 15.3 ФЗ «Об информации». Она позволяет блокировать ресурсы, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несогласованных митингах, а также распространяющие недостоверную общественно значимую информацию.

В телеграм-канале «Новая рассказ-газета» сообщала, что сайт заблокировали за «дискредитацию». «Генпрокуратура решила, что наш новый сайт Novaya.no необходимо закрыть. За «дискредитацию». Без объяснения, в чем она состоит», — говорится в сообщении издания.

«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Издание сообщило, что останавливает выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины».

Часть сотрудников «Новой газеты» уехали в Европу, где создали «Новую газету. Европа», в конце апреля ее сайт был заблокирован в России.

«Новая газета» начала выходить в апреле 1993 года при поддержке бывшего президента СССР Михаила Горбачева, экс-глава государства владел долей в издании. На похоронах Горбачева 3 сентября 2022 года главный редактор газеты Дмитрий Муратов шел перед гробом с его портретом.

За время существования «Новой газеты» погибли шесть ее сотрудников. Среди них — Анна Политковская, которую в 2006 году застрелили в подъезде ее дома в Москве. Заказчика этого преступления так и не установили.

В октябре 2021 года Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
«Новая газета» регистрация свидетельство СМИ Басманный суд Мосгорсуд лишение Роскомнадзор
Материалы по теме
Умерла одна из основательниц «Новой газеты» Елена Дьякова
Общество
Газеты в Эстонии перестанут выходить по понедельникам из-за роста цен
Общество
На полигоне в Крыму погибла бывший главред «Газеты.Ru»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter