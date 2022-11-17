Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты» и ее проекту «Свободное пространство»

В сентябре газету и ее сайт по решению судов лишили лицензий СМИ по требованию Роскомнадзора. Редакция назвала эти действия «убийством издания», которое существовало почти 30 лет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сайты «Новой газеты» и ее проекта «Свободное пространство» попали в перечень ресурсов Роскомнадзора, доступ к которым ограничивается, следует из данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете РКН.

Как убедился корреспондент РБК, сайт «Свободного пространства» novaya.media недоступен, сайт самой газеты открывается у некоторых операторов, но нам нем есть предупреждение, что доступ к ресурсу «с ночи на 17 ноября» у части пользователей из России «затруднен».

В марте «Новая газета» приостановила работу после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах.

В сентябре Верховный суд лишил сайт газеты лицензии электронного СМИ, а до этого Басманный суд принял аналогичное решение относительно самой газеты. Об отзыве лицензий просил Роскомнадзор.

В РКН заявили, что «Новая» не предоставила в установленные законом о СМИ сроки устав редакции, это и послужило причиной лишения издания лицензии. Ведомство подало соответствующий иск в суд в июле, ранее газета получила два предупреждения от РКН. В «Новой» указывали, что они касались отсутствия маркировок иноагентов в двух материалах на сайте.

Решение отозвать лицензию у газеты ее редакция назвала «убийством издания». Журналисты указали, что нарушения не было и документы «у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть».

После лишения лицензии сайта главный редактор «Новой», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что это было «контрольным выстрелом в голову». Он отметил, что редакция действительно не поставила маркировку иноагентов в некоторых материалах, но это была «техническая», «глазная ошибка» и повод для штрафа, а не «уничтожения» издания, счел Муратов.

«Новая газета» существовала с 1993 года. В числе ее основателей был первый президент СССР Михаил Горбачев, который помог купить редакции компьютеры на средства из своей Нобелевской премии. Позднее он стал ее акционером.

Издание известно своими расследованиями и освещением трагических событий истории России 1990-х и 2000-х годов, в том числе различных терактов и войн в Чечне.