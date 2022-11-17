Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:38
Авиация, зонирование, зоны ожидания: гид по новой скорой помощи Москвы Город, 09:30
Умер первый олимпийский чемпион в танцах на льду Горшков Спорт, 09:18
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 09:14
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 09:14
Почему Apple рискует репутацией ради рекламных доходов — Fast Company Pro, 09:13
Вице-мэр Ефимов сообщил о запуске в Москве 12 новых производств Город, 09:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Со стадиона «МЮ» сняли плакат Роналду после интервью с критикой клуба Спорт, 09:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:03
Иранский бизнес предложил четыре модели развития отношений с Россией Экономика, 09:00
Байден не увидел доказательств в словах Зеленского о ракетах в Польше Политика, 08:52
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 08:51
Какие документы по гражданской обороне должны быть в каждой компании Pro, 08:34
«Кому вообще нужна эта игра». Что говорят о матче Россия — Таджикистан Спорт, 08:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты» и ее проекту «Свободное пространство»
В сентябре газету и ее сайт по решению судов лишили лицензий СМИ по требованию Роскомнадзора. Редакция назвала эти действия «убийством издания», которое существовало почти 30 лет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Сайты «Новой газеты» и ее проекта «Свободное пространство» попали в перечень ресурсов Роскомнадзора, доступ к которым ограничивается, следует из данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете РКН.

Как убедился корреспондент РБК, сайт «Свободного пространства» novaya.media недоступен, сайт самой газеты открывается у некоторых операторов, но нам нем есть предупреждение, что доступ к ресурсу «с ночи на 17 ноября» у части пользователей из России «затруднен».

В марте «Новая газета» приостановила работу после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах.

В сентябре Верховный суд лишил сайт газеты лицензии электронного СМИ, а до этого Басманный суд принял аналогичное решение относительно самой газеты. Об отзыве лицензий просил Роскомнадзор.

В РКН заявили, что «Новая» не предоставила в установленные законом о СМИ сроки устав редакции, это и послужило причиной лишения издания лицензии. Ведомство подало соответствующий иск в суд в июле, ранее газета получила два предупреждения от РКН. В «Новой» указывали, что они касались отсутствия маркировок иноагентов в двух материалах на сайте.

Решение отозвать лицензию у газеты ее редакция назвала «убийством издания». Журналисты указали, что нарушения не было и документы «у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть».

После лишения лицензии сайта главный редактор «Новой», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что это было «контрольным выстрелом в голову». Он отметил, что редакция действительно не поставила маркировку иноагентов в некоторых материалах, но это была «техническая», «глазная ошибка» и повод для штрафа, а не «уничтожения» издания, счел Муратов.

Читайте на РБК Pro
Мировая рецессия может начаться с Китая. Насколько опасен кризис в КНР
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
Сколько сладостей можно есть в день

«Новая газета» существовала с 1993 года. В числе ее основателей был первый президент СССР Михаил Горбачев, который помог купить редакции компьютеры на средства из своей Нобелевской премии. Позднее он стал ее акционером.

Издание известно своими расследованиями и освещением трагических событий истории России 1990-х и 2000-х годов, в том числе различных терактов и войн в Чечне.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Новая газета» Роскомнадзор блокировка
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Верховный суд лишил лицензии сайт «Новой газеты»
Политика
Суд в Москве аннулировал лицензию «Новой рассказ-газеты»
Политика
Редакция «Новой газеты» назвала отзыв лицензии «убийством издания»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter