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Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Novaja Gazeta — Europe, юрлицо «Новой Газеты — Европа». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

«Указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации», — сочли в прокуратуре.

Там подчеркнули, что основные темы публикаций «Новой Газеты — Европа» включают ложную информацию о «якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России», а также о «развязывании агрессивной войны на Украине, совершениях военных преступлений против мирного населения, репрессиях» Также прокуратура вменила организации распространение материалов ФБК и штабов Алексея Навального (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России) и других организаций, признанных нежелательными.

«Таким образом, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, безопасности государства», — заключили в прокуратуре.

Издание «Новая газета. Европа» было создано уехавшими из России сотрудниками «Новой газеты», рассказывал в апреле прошлого года главный редактор издания Кирилл Мартынов. При объявлении о запуске в социальных сетях проекта подчеркивалось, что это «не филиал «Новой газеты», но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически».

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова говорила «Коммерсанту», что сотрудники европейской «Новой» в российском издании не работают: «Уехали и уволились». Она также отмечала, что «в личном качестве» никто не запрещает оставшимся в России авторам «Новой» сотрудничать с коллегами в Европе, однако указала, что в этом случае для них остается риск попасть под законодательство об иностранных агентах. Первые публикации на сайте европейской «Новой» появились в апреле 2022-го.

«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Издание сообщило, что останавливает выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины». В феврале этого года Мосгорсуд по иску Роскомнадзора лишил регистрации «Новую газету» и «Новую рассказ-газету».

«Новая газета» начала выходить в апреле 1993 года при поддержке бывшего президента СССР Михаила Горбачева, экс-глава государства владел долей в издании. На похоронах Горбачева 3 сентября 2022 года главный редактор газеты Дмитрий Муратов шел перед гробом с его портретом. За время существования «Новой газеты» погибли шесть ее сотрудников. Среди них — Анна Политковская, которую в 2006 году застрелили в подъезде ее дома в Москве. Заказчика этого преступления так и не установили.



В октябре 2021 года Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».

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