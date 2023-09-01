branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 17:22
В Польше опровергли нарушение вертолетом границы с Белоруссией Политика, 23:33
Байден собрал штаб из-за импичмента и изучил опыт Клинтона и Левински Политика, 23:21
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 22:59
В двух районах Белгородской области ПВО сбила две воздушные цели Политика, 22:51
В ООН отреагировали на видео с «пытками бойца» в плену ВСУ Политика, 22:46
Муратов оценил иноагентство словами «в День знаний нового не узнал» Политика, 22:35
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью Политика, 22:13
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 21:46
WSJ узнала о планах нового рекордного размещения акций Saudi Aramco Финансы, 21:40
ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Спорт, 21:38
Шипачев первым в истории КХЛ сделал 600 передач Спорт, 21:35
Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку Политика, 21:32
МИД осудил требование Дании сократить число российских дипломатов Политика, 21:28
ЦСКА с Федотовым в воротах уступил «Ак Барсу» в первом матче сезона КХЛ Спорт, 21:23
Политика ,  
0 

Муратов оценил иноагентство словами «в День знаний нового не узнал»

Муратов — после внесения в реестр иноагентов: нового в День знаний не узнал
Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов (Фото: Thomas Koehler / photothek.net / Global Look Press)

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал РБК решение Минюста внести его в реестр иностранных агентов.

«Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал», — сказал журналист.

Муратова внесли в реестр 1 сентября. Одновременно с ним список пополнили комик Руслан Белый, журналистка Оксана Баршева, журналист «Дождя» (внесен в реестр «нежелательных организаций» и иноагентов) Денис Катаев, антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva), экс-депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник, экономист Максим Сонин, сын Эдварда Радзинского Олег, историк Майрбек Вачагаев и помощник депутата заксобрания Калужской области Евгений Карпов.

Он получил Нобелевскую премию мира вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой два года назад, осенью 2021-го. Им вручили награду за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

Муратов тогда пошутил, что после получения премии его причислят к иноагентам, и предположил: «Я полагаю, что у государства есть иммунитет на глупость».

Президент Владимир Путин обещал, что Муратова не признают иноагентом, если тот «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого». «Если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — подчеркнул тогда Путин.

Представитель президента Дмитрий Песков поздравил Муратова с премией. «Он последовательно работает по своим идеалам. Он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка», — прокомментировал Песков.

Читайте на РБК Pro
Прощай, $200 млрд: как рухнула ипотечная империя сына мясника из Бронкса
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
«Работаем не покладая рук»: что происходит с оборонной промышленностью ЕС
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Теги
Дмитрий Муратов Новая газета иноагенты «Новая газета» новости День знаний 1 сентября
Материалы по теме
МФТИ объяснил перенос встречи с Дмитрием Муратовым риском провокаций
Политика
Муратов назвал 30 лет мира подарком Горбачева
Политика
Муратов назвал «контрольным выстрелом» отзыв лицензии у сайта «Новой»
Политика