Муратов оценил иноагентство словами «в День знаний нового не узнал»

Муратов — после внесения в реестр иноагентов: нового в День знаний не узнал

Дмитрий Муратов (Фото: Thomas Koehler / photothek.net / Global Look Press)

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал РБК решение Минюста внести его в реестр иностранных агентов.

«Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал», — сказал журналист.

Муратова внесли в реестр 1 сентября. Одновременно с ним список пополнили комик Руслан Белый, журналистка Оксана Баршева, журналист «Дождя» (внесен в реестр «нежелательных организаций» и иноагентов) Денис Катаев, антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva), экс-депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник, экономист Максим Сонин, сын Эдварда Радзинского Олег, историк Майрбек Вачагаев и помощник депутата заксобрания Калужской области Евгений Карпов.

Он получил Нобелевскую премию мира вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой два года назад, осенью 2021-го. Им вручили награду за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

Муратов тогда пошутил, что после получения премии его причислят к иноагентам, и предположил: «Я полагаю, что у государства есть иммунитет на глупость».

Президент Владимир Путин обещал, что Муратова не признают иноагентом, если тот «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого». «Если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — подчеркнул тогда Путин.

Представитель президента Дмитрий Песков поздравил Муратова с премией. «Он последовательно работает по своим идеалам. Он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка», — прокомментировал Песков.