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Пандемия коронавируса ,  
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Шойгу сообщил о своем состоянии после вакцинации от COVID-19

По словам Шойгу, после прививки от коронавируса побочные эффекты у него не появились, температура была обычной. До этого вакцину от COVID-19, которая проходит последний этап испытаний, опробовали на себе дочь Путина и Собянин
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после прививки от коронавируса у него не было никаких побочных эффектов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — сказал он.

О том, что он поставил прививку от коронавируса, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, он «практически не почувствовал никаких последствий».

«Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах [нормы], так же, как иногда мы чувствуем [себя], когда прививаемся от гриппа», — отметил Собянин.

Появилось видео вакцинации Шойгу от коронавируса
Общество

Россия объявила о регистрации вакцины от коронавируса 11 августа. До этого препарат под названием «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») прошел два этапа испытаний. Последний этап начнется 5–7 сентября, сообщил глава разработчика вакцины — Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В исследовании будут участвовать 40 тыс. добровольцев, при этом около 10 тыс. из них получат плацебо.

Президент Владимир Путин сообщил, что российскую вакцину от коронавируса испытала на себе одна из его дочерей. По его словам, после прививки у нее два дня была температура, однако затем самочувствие вернулось в норму. Прививку от COVID-19 сделали также лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин и вице-мэры Москвы Анастасия Ракова и Владимир Ефимов.

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Последний этап испытаний вакцины от коронавируса пройдет в Московском регионе, сообщал Гинцбург. Заявку на участие в исследованиях сможет подать каждый москвич старше 18 лет, а после вакцинации за состоянием добровольцев будут следить дистанционно, с помощью телемедицины, говорил Собянин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Шойгу, коронавирус, вакцинация
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