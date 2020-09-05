Шойгу сообщил о своем состоянии после вакцинации от COVID-19

По словам Шойгу, после прививки от коронавируса побочные эффекты у него не появились, температура была обычной. До этого вакцину от COVID-19, которая проходит последний этап испытаний, опробовали на себе дочь Путина и Собянин

Сергей Шойгу (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после прививки от коронавируса у него не было никаких побочных эффектов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — сказал он.

О том, что он поставил прививку от коронавируса, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, он «практически не почувствовал никаких последствий».

«Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах [нормы], так же, как иногда мы чувствуем [себя], когда прививаемся от гриппа», — отметил Собянин.