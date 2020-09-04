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Вице-мэры Москвы вакцинировались от коронавируса вслед за Собяниным

Вице-мэры Москвы Анастасия Ракова и Владимир Ефимов вакцинировались от COVID-19, сообщили источники РБК. Сергей Собянин рассказал о своей вакцинации во время встречи с президентом
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова вакцинировалась от коронавируса. Об этом РБК рассказали два источника, близких к столичной мэрии. «Да, она сама говорила об этом», — подтвердил один из них. По его словам, вакцинировался и другой московский министр — заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Информацию о вакцинации Ефимова подтвердил и другой собеседник РБК.

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Еще один собеседник РБК в мэрии уточнил, что, по его информации, вслед за мэром Сергеем Собяниным в вакцинации приняли участие почти все главы московских департаментов. О том, что Собянин поставил себе прививку с вакциной от COVID-19, ранее писал Znak.com. Источник РБК, близкий к мэрии, подтвердил, что Собянин вакцинировался. Позднее на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу мэр рассказал, что вакцинировался.

РБК направил запросы пресс-службам Раковой, Ефимова и Собянина.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Перед регистрацией препарат прошел два этапа испытаний. Последний этап исследований запланирован на 5–7 сентября, в котором будут участвовать более 40 тыс. человек.

Помимо представителей мэрии вакцину на себе испытали дочь президента Владимира Путина (он заявил, что у нее после вакцинации появились антитела) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также прививку от коронавируса себе сделали глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин. Ранее Bloomberg сообщал, что доступ к вакцине от COVID-19 у российской элиты был еще в апреле. По данным издания, его получили представители крупных компаний, госслужащие и бизнесмены. Российские официальные лица эту информацию опровергали.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Москва, Анастасия Ракова, Сергей Собянин, коронавирус
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