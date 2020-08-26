Собянин разрешил каждому москвичу поучаствовать в испытаниях вакцины

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Каждый москвич сможет принять участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич», — рассказал мэр.

Принять участие в исследованиях смогут 40 тысяч человек, старше 18 лет. Исследования будут проходить на базе московских медучреждений.

Собянин добавил, что в течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным наблюдением врачей. За здоровьем добровольцев они будут наблюдать с помощью телемедицины.

Мэр столицы также отметил, что несмотря на высказывания в СМИ относительно надежности вакцины, «создавалась она не за месяц или два». «В ее [вакцины] основе лежит готовая технологическая платформа, разработанная российскими учеными очень давно», — добавил Собянин. Он также указал, что центр имени Гамалеи ведет работу 1980-х годов, и на основе этой платформы были разработаны шесть вакцин, которые находятся в различных стадиях обращения в России. Это, как заключает Собянин, доказывает безопасность новой вакцины от коронавируса.