Появилось видео вакцинации Шойгу от коронавируса

Министерство обороны показало видео, на котором главе ведомства Сергею Шойгу делают прививку от коронавируса.

На кадрах видно, как министр входит в медицинский кабинет, медсестра достает шприц с вакциной и делает укол в правое плечо Шойгу. После этого глава военного ведомства поблагодарил медработника.

Видео: Раньше всех. Ну почти./telegram.ru

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Сергей Шойгу объявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» на совещании министров обороны СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии ранее 4 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным также сообщил о том, что прошел вакцинацию от COVID-19. Он рассказал, что почти не столкнулся ни с какими побочными эффектами вакцинации, кроме небольшой головной боли и ощущения тяжести.