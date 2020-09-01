Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве

Вакцина поступит в московские клиники на днях, и затем добровольцы пройдут нужные исследования и сдадут анализы. В испытаниях будут участвовать 40 тыс. человек

Фото: sputnikvaccine.com

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» на добровольцах начнется в Москве. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

По его словам, московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3–4 сентября. Сначала в исследованиях задействуют около десяти медучреждений, затем их число планируется увеличить до 20.

«Потом будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им проведут необходимые исследования, анализы — это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания. И, наверное, где-то 5–6-го, ну 7 [сентября] уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев», — заявил Гинцбург.

По информации Минздрава, в третьем, пострегистрационном этапе исследования вакцины от COVID-19 будут участвовать 40 тыс. добровольцев старше 18 лет. Участие в испытаниях будет длиться полгода со дня вакцинации.