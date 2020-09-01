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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве

Вакцина поступит в московские клиники на днях, и затем добровольцы пройдут нужные исследования и сдадут анализы. В испытаниях будут участвовать 40 тыс. человек
Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» на добровольцах начнется в Москве. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

По его словам, московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3–4 сентября. Сначала в исследованиях задействуют около десяти медучреждений, затем их число планируется увеличить до 20.

«Потом будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им проведут необходимые исследования, анализы — это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания. И, наверное, где-то 5–6-го, ну 7 [сентября] уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев», — заявил Гинцбург.

По информации Минздрава, в третьем, пострегистрационном этапе исследования вакцины от COVID-19 будут участвовать 40 тыс. добровольцев старше 18 лет. Участие в испытаниях будет длиться полгода со дня вакцинации.

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Оставить заявку на участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса может каждый москвич, заявил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что после получения вакцины добровольцев будут наблюдать дистанционно, с помощью телемедицины.

О регистрации первой российской вакцины от COVID-19 президент Владимир Путин объявил 11 августа. Однако реакция на это оказалась неоднозначной. В США главный инфекционист страны Энтони Фаучи усомнился в безопасности препарата, а Белый дом раскритиковал сроки и методы испытаний. В итоге американские власти и вовсе отказались использовать российскую вакцину. В то же время ряд стран, наоборот, сообщили об интересе к препарату. Это, в частности, Сербия и Мексика, а Вьетнам решил закупить партию российской вакцины.

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В России о недоверии к «Гам-КОВИД-Вак» заявили половина из 3 тыс. опрошенных медиков. 66% респондентов отметили, что данных об эффективности вакцины недостаточно, а 48% указали, что ее разработали за слишком короткий срок. Замглавы Минздрава Олег Салагай, комментируя результаты этого опроса, заявил, что не удивлен его результатами. По его словам, «доверие нужно заслужить годами применения», а споры вокруг эффективности некоторых лекарств в профессиональной среде ведутся десятилетиями.

Автор: Виктория Полякова
Теги: вакцина, коронавирус
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