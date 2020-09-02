Жириновский сделал прививку от коронавируса

Ранее глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что более половины россиян не хотят прививаться новой отечественной вакциной от COVID-19 Спутник V». Согласились получить вакцину 42% опрошенных, а 52% не желают этого делать.

По словам главы ВЦИОМ, граждане не хотят делать прививки, так как «боятся, не верят, опасаются». Он отметил, что в опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.





