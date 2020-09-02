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Жириновский сделал прививку от коронавируса

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку с вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин, передает ТАСС.

«Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России», — заявил он.

Дюпин отметил, что кроме Жириновского, на этом этапе исследований вакцину получат 40 тыс. россиян.

По словам руководителя пресс-службы, вакцинацию делают в два этапа. «Второй укол делается через три недели после первого», ­– пояснил он. Дюпин уточнил, что вторую часть «Спутника V» политик получит в конце сентября, затем медики будут наблюдать за его здоровьем в течении шести месяцев.

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Ранее глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что более половины россиян не хотят прививаться новой отечественной вакциной от COVID-19 Спутник V». Согласились получить вакцину 42% опрошенных, а 52% не желают этого делать.

По словам главы ВЦИОМ, граждане не хотят делать прививки, так как «боятся, не верят, опасаются». Он отметил, что в опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.


 

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Теги: коронавирус, Владимир Жириновский, ЛДПР
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