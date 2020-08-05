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В первый день возобновления рейсов из Москвы улетели более 2 тыс. человек

1 августа, в первый день частичного возобновления полетов за границу, из Москвы вылетели более 2,3 тыс. пассажиров. Почти половина пассажиров пришлась на «Аэрофлот», который начал рейсы в Лондон и Стамбул
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

1 августа, в первый день частичного возобновления международного сообщения, из столичных аэропортов вылетели свыше 2,3 тыс. пассажиров, а прилетели 2,1 тыс. человек. Об этом РБК рассказал источник в профильном ведомстве.

Эти данные совпадают со статистикой, которую РБК предоставили в аэропортах Домодедово и Внуково, а также «Аэрофлот» — единственная авиакомпания, которая сейчас выполняет регулярные рейсы за рубеж из Шереметьево, крупнейшего российского аэропорта. Другие российские и иностранные авиакомпании пока не летают из Шереметьево, представитель самого аэропорта отказался раскрыть данные о международных полетах.

Откуда больше всего летают за рубеж

Россия официально возобновила авиасообщение пока с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией. Сейчас авиакомпании выполняют рейсы только из Москвы в Лондон и Стамбул. Открытие полетов в Танзанию допускала Utair, но пока ни одного рейса из России в эту страну нет.

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Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что 1 августа перевез в Стамбул 959 человек, в Лондон — 450. По данным источника РБК в профильном ведомстве, как раз около половины от общего числа перевезенных пассажиров за рубеж пришлась на вылеты из Шереметьево. Примерно столько же человек прилетели в этот же аэропорт в первый день возобновления полетов, добавил он. В 2019 году авиакомпания «Аэрофлот» перевезла около 30% всех пассажиров внутренними и международными рейсами из России (37,2 млн человек), а одноименная группа (помимо «Аэрофлота», в нее входят компании «Россия», «Победа» и «Аврора») — 47% (60,7 млн человек).

Из Домодедово 1 августа вылетели 219 человек, прилетели — 203 пассажира, рассказал РБК представитель аэропорта. Год назад, 1 августа 2019 года, Домодедово обслужило 43,8 тыс. пассажиров (вылет и прилет). Базовый перевозчик аэропорта — S7 — возобновит международные рейсы только с 10 августа, сейчас из Домодедово летают турецкая Pegasus Airlines и британская British Airlines.

Из Внуково в тот же день за рубеж регулярными рейсами улетели 834 пассажира, а прилетели 627 человек. «В прошлом году, 1 августа 2019 года, пассажиропоток на международных воздушных линиях аэропорта (вылет и прилет) по итогам суток составил около 15 тыс. человек», — рассказал представитель аэропорта. Базовый перевозчик аэропорта — «Победа» — возобновил рейсы в Стамбул с 1 августа, кроме того, из Внуково выполняет регулярные рейсы и Turkish Airlines.

В АТОР разъяснили правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию
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Фото: Sean Gallup / Getty Images

После 1 августа число пассажиров, улетевших за границу, пока значительно не меняется: так, 2 августа из Внуково вылетели 824 человека, Домодедово — 318 человек. РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Как возобновляются полеты за рубеж

Несмотря на возобновление полетов, пока полностью восстановить сообщение даже на разрешенных направлениях перевозчикам не удается. «Аэрофлот» еще до старта полетов стал отменять рейсы в Лондон и Стамбул. В Лондон число рейсов с пяти в сутки сократилось до одного-двух, в Стамбул — с пяти до трех в день. Источник РБК пояснял, что в Лондон рейсы сокращаются из-за незначительного спроса. К этому привели 14-дневный карантин для россиян по прилете в Великобританию и отсутствие условий для «нормального транзита» — большинство стран до сих пор не принимают россиян, поэтому Лондон нельзя использовать для пересадки при полете в другие города.

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса
Бизнес
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта из-за пандемии коронавируса. 24 июля глава правительства Михаил Мишустин объявил о частичном возобновлении полетов с 1 августа. С 10 августа будут возобновлены полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.

Глава Минтранса Евгений Дитрих ранее анонсировал, что Россия ведет переговоры еще с 30 государствами о возобновлении полетов. Москва возобновит регулярное сообщение со Швейцарией с 15 августа, о готовности открыть свои границы для россиян заявили и власти Черногории. В ближайшее время, по данным РБК, Россия может объявить об открытии полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Источник ТАСС говорил о возможности открытия сообщения с Южной Кореей.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Аэрофлот, Аэропорты, вылет, туризм
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