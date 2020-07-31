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«Аэрофлот» предупредил о сокращенной программе полетов в Лондон и Стамбул

В авиакомпании заверили, что «Аэрофлот» вернет деньги тем пассажирам, кто купил билеты на отмененные впоследствии рейсы после 1 мая. Число рейсов авиакомпании в Стамбул и Лондон сократилось по сравнению с докоронавирусным периодом
Аэрофлот AFLT ₽83,32 +0,94% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Полеты в Стамбул и Лондон, которые возобновятся с 1 августа, будут выполняться по сокращенной программе, подтвердила РБК пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

«Полеты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться», — сказала она, не назвав причин сокращения числа рейсов.

29 июля РБК сообщил, что число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 значительно сократилось — с пяти до одного-двух полетов в день. При этом число полетов в Стамбул сократилось до двух-трех в день.

Сокращение полетов в Лондон близкий к «Аэрофлоту» источник РБК объяснил тогда незначительным спросом из-за отсутствия условий для «нормального транзита» и с 14-дневным карантином для россиян по прилету в Великобританию.

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса
Бизнес
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Спивакова заверила, что «Аэрофлот» вернет деньги тем пассажирам, кто купил билеты на отмененные впоследствии рейсы после 1 мая.

«От перелета можно отказаться, билеты на отмененные рейсы подлежат возврату. Пассажирам, которые приобретали билеты после 1 мая, но перелет не состоялся из-за отмены рейса, мы осуществляем возврат в денежной форме», — сказала она.

Кроме того, пассажиры отмененных рейсов смогут обменять билеты на другой перелет.

«Можно забронировать билет по тому же маршруту на рейс, который состоится. В этом случае вылететь нужно в течение десяти дней от первоначальной даты. Также есть возможность переоформить билет на другое направление. Для этого необходимо оплатить лишь разницу в стоимости», — пояснила Спивакова.

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Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта. 24 июля глава правительства Михаил Мишустин объявил о частичном возобновлении полетов с 1 августа. На первом этапе авиасообщение возобновляется только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией, в дальнейшем список планируют расширить.

Но въезд в большинство стран для россиян до сих пор закрыт. Евросоюз не включил Россию в список стран, откуда разрешены визиты в Шенгенскую зону. Во многих странах действуют жесткие условия для въезжающих, включающие в себя двухнедельный карантин. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 14 июля сообщила, что пока есть лишь восемь государств, которые готовы принять россиян на необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
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«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса
Бизнес
«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Лондон и Стамбул
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