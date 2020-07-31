«Аэрофлот» предупредил о сокращенной программе полетов в Лондон и Стамбул

В авиакомпании заверили, что «Аэрофлот» вернет деньги тем пассажирам, кто купил билеты на отмененные впоследствии рейсы после 1 мая. Число рейсов авиакомпании в Стамбул и Лондон сократилось по сравнению с докоронавирусным периодом

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Полеты в Стамбул и Лондон, которые возобновятся с 1 августа, будут выполняться по сокращенной программе, подтвердила РБК пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

«Полеты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться», — сказала она, не назвав причин сокращения числа рейсов.

29 июля РБК сообщил, что число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 значительно сократилось — с пяти до одного-двух полетов в день. При этом число полетов в Стамбул сократилось до двух-трех в день.

Сокращение полетов в Лондон близкий к «Аэрофлоту» источник РБК объяснил тогда незначительным спросом из-за отсутствия условий для «нормального транзита» и с 14-дневным карантином для россиян по прилету в Великобританию.