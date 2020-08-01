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Посольство Швейцарии напомнило о действующих правилах въезда для россиян

Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Швейцарию из России пока могут въехать только граждане, имеющие вид на жительство, заявили ТАСС в посольстве страны в Москве.

«Въезд для туристов из России пока закрыт», — отметил представитель дипведомства.

Он напомнил также, что по прилете россияне должны будут пройти десятидневный карантин по месту жительства, так как Россия входит в группу государств с высоким риском.

Россия возобновит полеты в Швейцарию
Общество
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, Россия возобновит полеты в Швейцарию на взаимной основе с 15 августа. Рейсы будут выполняться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

20 июля власти Швейцарии сняли ограничения на въезд в страну для граждан Австралии, Алжира, Канады, Марокко, Грузии, Новой Зеландии и других государств. Лица, имеющие вид на жительство в Швейцарии, могут въезжать на ее территорию из любых стран.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. По данным источников ТАСС, власти обсуждают возможность полностью возобновить международное авиасообщение с другими странами с 11 августа, однако окончательного решения еще нет.

Теги: Швейцария, авиасообщение, въезд
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