Стали известны рассматриваемые Россией для возобновления полетов страны

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Россия рассматривает возобновление на втором этапе авиасообщения с Мальдивами и в Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщил РБК источник близкий к одному из профильных ведомств.

По данным собеседника РБК, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян с 15 июля. Источник ТАСС, близкий к авиавластям, заявил, что Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может разрешить рейсы в Южную Корею и на Мальдивы.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного сообщения с 1 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что на первом этапе возобновится авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.