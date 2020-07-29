«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса

«Аэрофлот» сократил число регулярных рейсов в Великобританию: до пандемии их было до пяти в день, а после возобновления полетов стало не более двух. Причина — в низком спросе, в том числе из-за 14-дневного карантина в Лондоне

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. Если ранее компания выполняла до пяти таких полетов в день, то сейчас их количество снизилось до одного-двух, следует из информации на сайте перевозчика.

Это связано с незначительным спросом из-за отсутствия «нормального транзита» в Великобритании и с 14-дневным карантином для россиян по прилете в Лондон, сказал РБК источник, близкий к авиакомпании. Двухнедельный карантин в британской столице действует для всех, кроме прибывающих из стран Содружества (в него входят часть бывших колоний и протекторатов Великобритании). Лондон часто использовался в качестве транзитного хаба, но поскольку большинство стран не принимают россиян, то сейчас эта возможность неактуальна.

После того как 24 июля премьер Михаил Мишустин заявил о частичном возобновлении с 1 августа авиасообщения, которое было приостановлено в конце марта из-за коронавируса, «Аэрофлот» продавал билеты на большее число рейсов. Об отмене некоторых из них из-за корректировки расписания РБК рассказал источник, близкий к одной из туристических компаний. Один из будущих пассажиров «Аэрофлота», купивший билет на рейс в Лондон 3 августа, рассказал РБК, что авиакомпания прислала уведомление о его отмене. О «массовой отмене» планировавшихся рейсов из-за карантинных ограничений в Лондоне сказал и источник РБК, близкий к авиаперевозчику.

Отмена рейсов — это скорее коммерческий шаг, когда авиакомпания оценивает количество проданных билетов и затем корректирует число рейсов с учетом потребности рынка, сказал собеседник РБК в одном из профильных ведомств. РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».