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«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса

«Аэрофлот» сократил число регулярных рейсов в Великобританию: до пандемии их было до пяти в день, а после возобновления полетов стало не более двух. Причина — в низком спросе, в том числе из-за 14-дневного карантина в Лондоне
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. Если ранее компания выполняла до пяти таких полетов в день, то сейчас их количество снизилось до одного-двух, следует из информации на сайте перевозчика.

Это связано с незначительным спросом из-за отсутствия «нормального транзита» в Великобритании и с 14-дневным карантином для россиян по прилете в Лондон, сказал РБК источник, близкий к авиакомпании. Двухнедельный карантин в британской столице действует для всех, кроме прибывающих из стран Содружества (в него входят часть бывших колоний и протекторатов Великобритании). Лондон часто использовался в качестве транзитного хаба, но поскольку большинство стран не принимают россиян, то сейчас эта возможность неактуальна.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После того как 24 июля премьер Михаил Мишустин заявил о частичном возобновлении с 1 августа авиасообщения, которое было приостановлено в конце марта из-за коронавируса, «Аэрофлот» продавал билеты на большее число рейсов. Об отмене некоторых из них из-за корректировки расписания РБК рассказал источник, близкий к одной из туристических компаний. Один из будущих пассажиров «Аэрофлота», купивший билет на рейс в Лондон 3 августа, рассказал РБК, что авиакомпания прислала уведомление о его отмене. О «массовой отмене» планировавшихся рейсов из-за карантинных ограничений в Лондоне сказал и источник РБК, близкий к авиаперевозчику.

Отмена рейсов — это скорее коммерческий шаг, когда авиакомпания оценивает количество проданных билетов и затем корректирует число рейсов с учетом потребности рынка, сказал собеседник РБК в одном из профильных ведомств. РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Накануне в пресс-службе авиакомпании заявили о росте загрузки рейсов по направлению Москва — Лондон — Москва. Основной спрос формируется на обратном направлении Лондон — Москва, говорила пресс-секретарь Юлия Спивакова. «За последнее время билеты по маршруту Москва — Лондон — Москва купили около 3 тыс. пассажиров», — сказала она. Это сравнимо с числом проданных билетов на рейсы Москва — Стамбул — Москва: по данным «Аэрофлота», их более 3,5 тыс.

Сейчас рейсов из Москвы в Лондон и обратно, по данным сайта авиакомпании, один-два в день начиная с 1 августа. Но с середины сентября их количество планируется увеличить до четырех-пяти в сутки. Великобритания не входит в число наиболее посещаемых россиянами стран: по итогам прошлого года она была лишь на 28-м месте по популярности у граждан России. В 2019 году в Великобританию россияне совершили 305 тыс. поездок, из них только половина — 158,1 тыс. — с туристическими целями, следует из данных погранслужбы ФСБ.

Что происходит с рейсами в Стамбул

Частотность рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул также снизилась: на 1 августа есть всего два рейса, с 6 августа — три рейса. Начиная с 16 сентября у компании будет пять рейсов в день в столицу Турции, следует из данных ее сайта.

Часть ранее объявленных рейсов компания начала отменять. В одной из закрытых групп в Facebook (Luxury Travel Club) пассажирка Виктория рассказала о получении уведомления от «Аэрофлота» об отмене утреннего рейса 2 августа в Стамбул. В call-центре РБК подтвердили эту информацию. Кроме того, еще одна участница группы Ирина заявила об отмене рейса Москва — Стамбул, назначенного на 5 августа.

Турция — самое популярное зарубежное направление у россиян: в 2019 году там побывали 7 млн человек, но преимущественно на курортах. Полеты на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан) разрешили только с 10 августа.

Глава Минтранса Евгений Дитрих говорил на прошлой неделе, что сейчас Россия ведет переговоры с 30 странами о возобновлении полетов. В ближайшие дни, по данным РБК, страна может объявить об открытии полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Источник ТАСС утверждал, что помимо Мальдив авиавласти могут открыть полеты в Южную Корею.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко, Елена Сухорукова
Теги: Аэрофлот, коронавирус, Великобритания, авиасообщение
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