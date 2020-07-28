В АТОР разъяснили правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала памятку для туристов, собирающихся посетить Турцию, Танзанию и Великобританию. Россия возобновляет с 1 августа авиасообщения с этими странами.

Так, для въезда в Турцию россиянам не понадобится справка об отсутствии коронавируса. Однако нужно будет заполнить специальную анкету, в которой указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, контактные данные, а также наличие или отсутствие симптомов коронавируса. Анкету предложат заполнить в самолете.

По прилете, до паспортного контроля, прибывшим измерят температуру. Те, у кого нет симптомов COVID-19 и повышенной температуры, смогут продолжить путешествие. При выявлении людей с температурой или другими симптомами коронавирусной инфекции им предложат пройти бесплатно ПЦР-тест на коронавирус. Их также поместят на карантин. Если наличие вируса подтвердится, направят в госпиталь.

Чтобы въехать в Танзанию и Великобританию, справка также не нужна. Пассажиры рейсов, направляющихся в африканскую страну, так же как на рейсах в Турцию, должны будут заполнить анкету. В аэропорту прибывшим измерят температуру. При обнаружении симптомов COVID-19, нужно будет сдать экспресс-тест. Если коронавирус выявят, туриста отправят в госпиталь.