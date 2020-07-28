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В АТОР разъяснили правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала памятку для туристов, собирающихся посетить Турцию, Танзанию и Великобританию. Россия возобновляет с 1 августа авиасообщения с этими странами.

Так, для въезда в Турцию россиянам не понадобится справка об отсутствии коронавируса. Однако нужно будет заполнить специальную анкету, в которой указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, контактные данные, а также наличие или отсутствие симптомов коронавируса. Анкету предложат заполнить в самолете.

По прилете, до паспортного контроля, прибывшим измерят температуру. Те, у кого нет симптомов COVID-19 и повышенной температуры, смогут продолжить путешествие. При выявлении людей с температурой или другими симптомами коронавирусной инфекции им предложат пройти бесплатно ПЦР-тест на коронавирус. Их также поместят на карантин. Если наличие вируса подтвердится, направят в госпиталь.

Россияне после открытия перелетов в Танзанию стали искать ее на картах
Общество
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Чтобы въехать в Танзанию и Великобританию, справка также не нужна. Пассажиры рейсов, направляющихся в африканскую страну, так же как на рейсах в Турцию, должны будут заполнить анкету. В аэропорту прибывшим измерят температуру. При обнаружении симптомов COVID-19, нужно будет сдать экспресс-тест. Если коронавирус выявят, туриста отправят в госпиталь.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Россиян в Великобритании ожидает 14-дневная изоляция по прибытии. Также нужно за 48 часов заполнить онлайн-анкету, где указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также место изоляции. После прохождения контроля прибывший должен сразу отправиться к месту самоизоляции — в маске и на общественном транспорте. Для нарушителей положены штрафы от 100 британских фунтов (9,2 тыс. руб.).

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля заявил о частичном возобновлении с 1 августа воздушного сообщения с другими странами. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что речь идет о Великобритании, Танзании, а также Турции. С 1 августа можно будет улететь в Стамбул и Анкару, а с 10-го числа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Теги: АТОР, Турция, Танзания, авиасообщение, Великобритания
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