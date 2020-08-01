Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией, Танзанией. С 1 августа вступает в силу решение о частичном открытии авиасообщения с другими странами.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 августа частично восстановится международное авиасообщение. Первыми странами, куда россияне смогут полететь, стали Турция, Великобритания и Танзания, уточнила Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас только эти три государства соответствуют условиям для открытия границ на взаимной основе.

Полеты в Турцию будут возобновлены в два этапа: с 1 августа начнут выполнять рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан). Улететь можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

На 1 августа запланированы рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Стамбул и Лондон. Также в этот день во Внуково из Стамбула приземлится рейс Turkish Airlines, а в Домодедово — Pegasus Airlines, уточнили в Росавиации.