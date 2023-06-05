Компании рассказали, какие средства борьбы с дронами покупают в Москве

С начала 2023 года спрос на системы подавления беспилотников увеличился в два раза, рассказали опрошенные РБК продавцы оборудования. После атаки дронов на Москву покупкой таких приборов заинтересовались и обычные граждане

С начала года предприниматели фиксировали растущий спрос на устройства по борьбе с беспилотниками, стационарные установки и антидроновые ружья, а после атаки дронов на Москву покупкой таких приборов стали интересоваться не только организации, но и частные лица. Об этом РБК рассказали в компаниях, продающих радиоэлектронное оборудование.

«Сразу после событий в Москве количество обращений от предприятий, организаций и владельцев частных объектов было рекордным, спрос вырос и на антидроновые ружья, и на стационарные системы, отметил в разговоре с РБК менеджер компании «К-Радио» Сергей Исмаилов.

По его словам, стационарные радиочастотные системы подавления дронов изготавливаются в основном под крупные гособоронзаказы, подобные системы применяются в аэропортах, военных ведомствах, на заводах, промышленных и транспортных предприятиях. Такое оборудование устанавливается на большом открытом пространстве, состоит из устройств распознавания, обнаружения и подавления дронов.

В России есть несколько компаний, которые выпускают оборудование по борьбе с БПЛА. В частности, устройства противодействия дронам производит холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») и концерн «Калашников».

Как сообщили РБК в «Росэлектронике», выпускаемые на предприятии средства борьбы с БПЛА могут обеспечивать купольную защиту или действовать прицельно. «Комплекс всенаправленного действия «СЕРП» осуществляет мониторинг воздушного пространства на 360 градусов и может работать по секторам. Другая разработка, комплекс «Купол», предназначен для создания «непроницаемой» защитной полусферы над объектом, он работает одновременно в десяти частотных диапазонах, блокируя управление коптерами и их навигацию», — говорится в поступившем в редакцию сообщении.

Среди разработок холдинга также противодронные ружья прицельного действия «Пищаль-Про». Антидроновые ружья, или пушки, — это те средства борьбы с дронами, которые, по словам продавцов оборудования, пользуются сейчас наибольшим спросом.

«До недавних событий в Москве антидроновые ружья покупали в основном в качестве гуманитарной помощи СВО, но сейчас спрос на устройства вырос в два раза, — отмечает Исмаилов. Как и в случае со стационарными комплексами, такую технику закупают в основном организации и военные ведомства, однако в последнее время появились клиенты и среди частных лиц.

«Стоимость на противодронные ружья начинается от 130 тыс. руб., поэтому покупку таких устройств среди обычных граждан вряд ли можно назвать массовой, но какие-то клиенты среди наиболее тревожных и обеспеченных людей есть», — говорит представитель компании «НПО Кайсант» Алена Баландина.

Как поясняют эксперты, антидроновое ружье противодействуют беспилотнику за счет подавления каналов связи: ружье направляется в сторону дрона и при нажатии на гашетку идет сигнал подавления, после чего оператор теряет связь с дроном. С помощью антидронового ружья можно не только сбить дрон, но и вернуть его на место старта.

По словам Баландиной, противодронные ружья в основном используются для подавления беспилотников типа квадрокоптеров, которые управляются с пульта операторов, тогда как напавшие на столицу дроны были на автономном управлении, заранее запрограммированном в полетном контроллере, и летели без управления оператором. «Противодействие таким дронам возможно только глушением сигнала навигации и уничтожением зенитно-ракетными установками, типа «Панцирь-С», соответственно, применение антидроновых пушек в этом случае бесполезно», — отмечает она.

Эксперты отмечают, что применение антидронового ружья гражданским населением довольно опасно, так как сбитый беспилотник может создать угрозу для жизни людей.

Невозможно обезопасить себя от дрона с помощью стационарного радиоэлектронного устройства и в квартире.

По словам представителя Торгового дома систем безопасности Алексея Бибикова, радиоэлектронные устройства установить в квартире теоретически можно, но никакого смысла в этом нет, так как радиус действия подавителя частот будет ограничен периметром помещения. Кроме того, радиоэлектронные приборы создают опасное излучение для человека.

30 мая многоэтажки в Москве были атакованы беспилотниками. Дроны попали в жилые дома на улице Атласова, Ленинском проспекте, Профсоюзной улице. Звуки взрывов слышали жители подмосковных Одинцово и Красногорска.

По источникам РБК, в атаке на Москву участвовали более десяти беспилотников со взрывчаткой.