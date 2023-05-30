В атаке на Москву участвовали более десяти беспилотников со взрывчаткой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 29 мая, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 29 мая, 16:27
В Шереметьево заявили о штатной работе после атаки дронов на Москву Политика, 09:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:38
Атака беспилотников на Москву. Карта Политика, 09:34
«Жалкий спекулянт с комплексом Мессии»: почему ненавидят Джорджа Сороса Pro, 09:33
Жители московской многоэтажки рассказали о попадании беспилотника в дом Политика, 09:32
Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Москве и Подмосковье Политика, 09:27
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:25
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Стали известны финалисты плей-офф НБА Спорт, 09:23
СК начал расследование атак беспилотников в Москве Общество, 09:13
«Победа Эрдогана никому не принесет утешения»: что будет с курсом лиры Pro, 09:12
Атака дронов на Москву. Что известно к 9:30 утра Политика, 09:12
В МЧС рассказали о последствиях взрыва в Новой Москве Политика, 09:08
В атаке на Москву участвовали более десяти беспилотников со взрывчаткой Политика, 09:00
Атака беспилотников в Москве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 09:00

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

В атаке на Москву участвовали более десяти беспилотников со взрывчаткой

Источники РБК: в атаке на Москву участвовали более десяти беспилотников со взрывчаткой
Атаковавшие Москву дроны несли небольшие взрывчатые вещества, устройства прошли кустарную доработку. Сотрудники ФСБ и МВД ищут операторов, говорят источники РБК
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Более десяти беспилотников были сбиты утром 30 мая, сообщили РБК два источника, близких к МВД. По словам одного из них, беспилотники сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, по данным второго — еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы

Дроны и их обломки направили на экспертизу, там исследуют конструктивные особенности устройств, отметил один из собеседников. Пока известно, что часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны», — говорит источник.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Сотрудники местных подразделений ФСБ и МВД занимаются поиском операторов и мест запуска дронов.

В атаке на Москву участвовали более десяти беспилотников со взрывчаткой
Video

Об атаке дронов утром рассказал московский мэр Сергей Собянин. «В нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», все экстренные службы находятся на местах происшествий, «на данный момент никто серьезно не пострадал». Жителей двух домов эвакуируют. «За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — добавил позднее Собянин.

Пострадали дома по адресам: Ленинский проспект, 92, корп. 1 и ул. Профсоюзная, 98, корп. 6. Власти эвакуировали 150 жителей второго дома, их разместили в школе. В МЧС рассказали также о ЧП на улице Атласова. Телеграм-каналы Baza и Mash сообщали, что в этом доме произошел взрыв, а рядом нашли предметы, похожие на обломки дрона.

Читайте на РБК Pro
«Притворяюсь, что убегаю от зомби»: как создатель Reddit полюбил кардио
Создатели Clubhouse все еще пытаются спасти проект. Каков их план
Секрет гибких навыков: как распознать их на собеседовании — The Economist
Что влияет на курс рубля и сколько будет стоить доллар летом

Аэропорты в Москве сообщили о продолжении работы в штатном режиме. При этом «РИА Новости» со ссылкой на табло аэропортов «Яндекса» пишет, что во Внуково отменены три рейса, в Домодедово задержаны семь рейсов, а в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Новая Москва Москва беспилотники дроны Военная операция на Украине Подмосковье

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В Москве эвакуировали жителей в двух домах после атаки дронов
Политика
Какие регионы запретили использовать дроны и что грозит нарушителям
Общество
Атака беспилотников в Москве. Спецэфир телеканала РБК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter