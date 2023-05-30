В атаке на Москву участвовали более десяти беспилотников со взрывчаткой

Атаковавшие Москву дроны несли небольшие взрывчатые вещества, устройства прошли кустарную доработку. Сотрудники ФСБ и МВД ищут операторов, говорят источники РБК

Фото: РИА Новости

Более десяти беспилотников были сбиты утром 30 мая, сообщили РБК два источника, близких к МВД. По словам одного из них, беспилотники сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, по данным второго — еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы

Дроны и их обломки направили на экспертизу, там исследуют конструктивные особенности устройств, отметил один из собеседников. Пока известно, что часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны», — говорит источник.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Сотрудники местных подразделений ФСБ и МВД занимаются поиском операторов и мест запуска дронов.

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Об атаке дронов утром рассказал московский мэр Сергей Собянин. «В нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», все экстренные службы находятся на местах происшествий, «на данный момент никто серьезно не пострадал». Жителей двух домов эвакуируют. «За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — добавил позднее Собянин.

Пострадали дома по адресам: Ленинский проспект, 92, корп. 1 и ул. Профсоюзная, 98, корп. 6. Власти эвакуировали 150 жителей второго дома, их разместили в школе. В МЧС рассказали также о ЧП на улице Атласова. Телеграм-каналы Baza и Mash сообщали, что в этом доме произошел взрыв, а рядом нашли предметы, похожие на обломки дрона.

Аэропорты в Москве сообщили о продолжении работы в штатном режиме. При этом «РИА Новости» со ссылкой на табло аэропортов «Яндекса» пишет, что во Внуково отменены три рейса, в Домодедово задержаны семь рейсов, а в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.